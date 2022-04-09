Как держать себя в тонусе – 8 упражнений для ног, которые помогут быть в форме (видео)

Держать себя в тонусе, быть в форме в целом и укрепить ноги помогут несложные упражнения / Фото: istockphoto.com, freepik.com
Сегодня из-за войны с Россией привычный нам темп жизни нарушен, многим пришлось отказаться от тренировок и регулярной заботы о своем теле. Но поддерживать себя в тонусе очень важно, особенно если приходится долго находится в убежище или много волонтерить, проводя время на ногах. Как сделать зарядку для мышц ног – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.
Эта простая гимнастика доступна для людей, которые хотят держать себя в тонусе. Всего 15-25 минут в день таких упражнений будет достаточно для вашего хорошего самочувствия.
1. Приседания. Стопы на ширине плеч, колени не заваливайтесь, пятка не отрывается от пола, спина ровная, повторяем 20 раз.
2. Шаги в стороны в полуприседе. Коленки не заваливайтесь, не должны выходить вперед стопы. 10 раз в каждую ногу, 2 подхода.
3. Прыжки. Держите прямой угол в коленях, делайте мягкое приземление, спина ровная. Делать 10 раз 2 подхода.
.4-5. Подъем стоп в полуприседе. Колени могут немного выходить за линию пальцев стоп, спина ровная.
Один подход выполняйте, ставя ноги друг к другу, другой – шире плеч, сделайте 20 повторов.
6. Растяжение. Колено ставим близко к опорной ноге, в одной плоскости с ней, фиксируем до 60 секунд.
7. Растяжение бедра в выпаде, делаем до 60 секунд на каждую ногу.
8 Растяжение задней поверхности бедра, делайте до 60 секунд на каждую ногу.
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