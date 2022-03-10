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Нагрузили спину или болит поясница – 8 упражнений, которые помогут в домашних условиях

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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10 марта, 18:40
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Напряжение и боли в шее, плечах, грудной клетке, пояснице часто появляются после ночевки в убежище, волонтерской работы и просто на стрессе. Что делать – в статье
Если нагрузили спину или болит поясница, в домашних условиях снять боль помогут упражнения
Если нагрузили спину или болит поясница, в домашних условиях снять боль помогут упражнения / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Стресс и волнение из-за нападения Росси на Украину заставляют нас закрываться, прятаться, сгибаться вниз, в итоге сотни тысяч людей жалуются на боли в спине. Как снять боль в спине, шее или пояснице дома самостоятельно – рассказал врач физической и реабилитационной медицины Игорь Сомов.

Игорь Сомов
Игорь Сомов / Фото: пресс-служба

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Как убрать боль в спине и шее с помощью упражнений

Мы много времени проводим в смартфонах, общаясь или просматривая новости, сгибаясь вниз; поднимаем и перемещаем грузы, собственные и на волонтерских пунктах, опять же, сгибаясь вниз

Все это приводит к напряжению и боли в шее, плечах, грудной клетке, пояснице, – говорит Игорь Сомов,- как этому помочь в домашних условиях? Попробуйте выполнить несколько простых упражнений.

1-2. Наклоны туловища и головы назад и наклоны вниз, стараясь достать руками до пола.

Упражнения 1-2: выполняем наклоны туловища и головы назад, затем – наклоны вниз, стараясь достать руками до пола
Упражнения 1-2: выполняем наклоны туловища и головы назад, затем – наклоны вниз, стараясь достать руками до пола / Фото: Игорь Сомов

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3-4. Наклоны корпуса в сторону, а также наклоны с использованием стула.

Снять боль в спине помогут наклоны в стороны с прямым корпусом, а также упражнения со стулом
Снять боль в спине помогут наклоны в стороны с прямым корпусом, а также упражнения со стулом / Фото: Игорь Сомов

5-6. Наклоны вниз, поочередно меняя руки, стараясь коснуться пола. Затем стоя на коленях и упираясь руками в пол, поочередно поднимайте руки вверх.

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Ноги на ширине плеч, наклоняясь вперед, касаемся одной рукой пола, вторую -вверх. Затем стоя на коленях и упираясь руками в пол, поочередно поднимайте руки вверх
Ноги на ширине плеч, наклоняясь вперед, касаемся одной рукой пола, вторую -вверх. Затем стоя на коленях и упираясь руками в пол, поочередно поднимайте руки вверх / Фото: Игорь Сомов

7-8. Прогиб спины вверх (кошачья спинка) и опускание вниз стоя в упоре на коленях и ладонях.

Прогиб спины вверх (кошачья спинка) и опускание вниз стоя в упоре на коленях и ладонях. Используем скольжение по полу из положения полусидя, с фиксированием положения через упор на локти
Прогиб спины вверх (кошачья спинка) и опускание вниз стоя в упоре на коленях и ладонях. Используем скольжение по полу из положения полусидя, с фиксированием положения через упор на локти / Фото: Игорь Сомов

Используем скольжение по полу из положения полусидя, с фиксированием положения – опираясь на локти.

Как снять боль в пояснице и спине лекарствами

Для ослабления боли в спине можно принять:

  • ибупрофен (или его аналоги) 400-600 мг
  • парацетамол (эффералган, солпадеин актив) 500 мг
  • фаниган, олфен

При длительном приеме такого лекарства для защиты слизистой оболочки желудка одновременно принимайте Омез (Нольпаза, пантопразол) по 1 таблетке в день.

Боли в спине при протрузии или грыже позвоночника можно убрать без операции
Боли в спине при протрузии или грыже позвоночника можно убрать без операции / Фото: Depositphotos

Также можно втирать мази или кремы в кожу местно, где чувствуете боль: Диклак-гель, Олфен, Фламидез-гель, Вольтарен-форте гель или использовать их аналоги. Если эти шаги не помогают, то не медлите и обратитесь за врачебной помощью.

Если боль в спине появилась в бомбоубежище, читайте "Как помочь при боли в спине в укрытии или бомбоубежище – 5 советов, которые работают".

Также обращайтесь за помощью, если вы в стрессе и нуждаетесь в психологической поддержке, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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