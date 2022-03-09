Как помочь при боли в спине в укрытии или бомбоубежище – 5 советов, которые работают

Больше двигаться по убежищу, согреть спину, положить под нее валик или принять обезболивающее – это поможет снизить боль, если долго были в неудобной позе

Если долго были в укрытии, то снизить боль в спине помогут валик под спину, ходьба по укрытию и массаж / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Из-за российской агрессии, большая часть украинцев вынуждены постоянно находиться в бомбоубежищах и укрытиях, в итоге страдает спина. Как уменьшить дискомфорт и "разгрузить" спину, рассказали в Минздраве Украины.

Пребывание в убежищах вызывает не только психологический дискомфорт, но и проблемы с телом. Снизить боли в спине поможет любая физическая активность. Поэтому, во-первых, если нет возможности делать гимнастику, то просто походите по помещению, но старайтесь избегать движений, которые провоцируют приступ боли.

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Старайтесь избегать движений, которые провоцируют приступ боли в спине / Фото: Коллаж: Сегодня

Во-вторых, если есть чем согреть болящие участки спины – грелкой, бутылкой с горячей водой, сесть возле батареи и т.д., попробуйте. Можно аккуратно помассировать спину, если есть кому это сделать.

Если боль в спине усилилась при наклоне вперед

В-третьих, обратите внимание, в каком положении усиливается боль. Часто это происходит при наклоне вперед и длительном сидении на месте. Опять же – если есть возможность, то встаньте и походите. Или наклонитесь назад, так будет легче. При усилении боли в спине:

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Положите под поясницу, когда вы сидите или лежите, валик: можно использовать каремат или скрутить такой валик из верхней одежды.

Не наклоняйтесь вперед, старайтесь избегать вообще таких наклонов.

Если болит спина при наклоне назад

В некоторых случаях боль в спине может усилиться при прогибе в пояснице назад, при длительном стоянии или ходьбе. Совет №4 – старайтесь меньше стоять, переступайте с ноги на ногу чаще, стоя – немного пригибайте колени, чтобы избежать их напряжения.

В некоторых случаях боль в спине может усилиться при прогибе в пояснице назад, при длительном стоянии или ходьбе / Фото: freepik.com

Если есть возможность, ставьте ноги по очереди любую импровизированную подставку. Старайтесь также избегать положений, в которых руки находятся над головой.

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Какие лекарства можно принять при боли в спине

Если же боль беспокоит довольно сильно и не проходит, то совет № 5 – принять ибупрофен, диклофенак или другое нестероидное противовоспалительное средство (НПВС) – в таблетках или намазать болящее место гелем. Если принимаете в таблетках, то лучше после еды, чтобы избежать проблем с желудком. Не злоупотребляйте препаратами и внимательно читайте инструкцию к ним.

Также длительное нахождение в убежище влияет на сон, узнайте "Как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут".

Если же вам нужна консультация психолога, то обратитесь в телеграм или вотсапп к специалистам из Израилия, список контактов врачей – здесь.