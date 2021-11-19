Как быстро снять тяжесть в ногах – поможет самомассаж стоп в домашних условиях

Cнять тяжесть в ногах поможет массаж ног у специалиста или домашний самомассаж стоп / Фото: freepik.com

Массаж ног не только принесет облегчение вашим стопам и ногам, но еще поможет снять боль в спине и не только. Чем полезен массаж ног и как его правильно делать – рассказала массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина. А если вы любите снимать процедуры заботы о своем здоровье, то лучшим помощником станет смартфон Xiaomi 11Т.

Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

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Чем полезен массаж ног и стоп

При массаже ног воздействие техники направлено не только на мышечную систему, но также и на акупунктурные точки. Это позволяет быстро достигнуть требуемого лечебного эффекта. Мышечная усталость, судороги, ощущения тяжести и боль в ногах снимается за счет стимуляции лимфатического и кровеносного оттока. ⠀

Массаж ног помогает расслабиться и даже оздоровиться в целом / Фото: freepik.com

Также массаж ног позволяет расслабить мышцы после физических упражнений, препятствует образованию отеков, помогает предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательной системы.

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И, конечно же, массаж ног помогает расслабиться и даже оздоровиться в целом. Ведь

состояние ног напрямую влияет на позвоночник, поэтому данный вид массажа поможет также избавиться от болей в спине.

А еще регулярный массаж ног и стоп помогает увеличить диапазон подвижности суставов; полезна такая процедура при плоскостопии, поскольку эффективно корректирует свод стопы. А еще массаж ног избавляет от застойных процессов в ногах и целлюлита.

А есть противопоказания к массажу ног?

Как и у любой процедуры, есть: при явной варикозной болезни, выпирающих венозных узлах, изменении кожи (язвах, вызванных варикозом и т.д.) такой массаж делать нельзя. Вообще при варикозной болезни, даже если вены чуть заметны, важно знать проходимость вен и сосудов (это диагностируется с помощью УЗИ нижних конечностей).

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Особенно важен этот момент при тромбофлебите – это воспаление стенок вен (флебит), в которых формируется тромб. При таких состояниях делать массаж ног, да еще самому, нельзя. Также отложите массаж ног, если вы ушиблись, на ногах синяки, раны, ссадины, болеете ОРВИ или другой инфекционной болезнью в острой форме.

Можно ли делать массаж ног самому себе?

Можно, если ваша цель – расслабиться после трудового дня и облегчить тяжесть в ногах. Максимального расслабления в домашних условиях получится достичь, если кто-то из ваших родных или близких сделает вам массаж стоп, а вы – полностью расслабитесь.

Если кто-то из ваших родных или близких сделает вам массаж стоп, вы сможете полностью расслабиться / Фото: freepik.com

Если же нужно лечить более серьезные проблемы, тогда доверьтесь профессионалу. Вообще, как минимум один раз следует посетить массажиста, чтобы мастер показал, как правильно делать массаж ног, чтобы не навредить.

Как правильно делать массаж стоп самому?

Для начала нужно удобно сесть, можно в кресло, чтобы не напрягать излишне спину.

Сгибаем левую ногу, очень осторожно кладем левую ступню на правое бедро.

Наливаем в руку масло или лосьон для кожи, крем и мягко втираем в ступню, массируем затем пальцы, ступню, пятку.

Сначала мягко втираем в ступню масло или крем, массируем, затем аккуратно разминаем двумя пальцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Затем возьмите ступню двумя руками посередине, надавливая большими пальцами рук, аккуратно разомните кожу, "как хлеб".

Острожное потяните пальцы на ногах вперед и назад, это поможет растянуть и расслабить мышцы на ногах. Повторите то же самое со второй ногой.

Перед самомассажем стоп хорошо принять душ, "пройдитесь" душем по ногам от стоп к коленям, постепенно снижая градус воды от горячей – к более прохладной. После массажа можно удобно лечь и положить ноги на подушку, чтобы усилить кровоток и помочь уставшим ногам еще больше отдохнуть.

Массаж икр и далее самому лучше не делать, поскольку важно соблюдать правильную технику движений, двигаться по ходу лимфотока – а самому себе это сделать сложно, можно оставить синяк или травмировать сосуды. Если есть кому делать вам такой массаж – чудесно, но все равно нужно пройти минимальное обучение у мастера.

А как часто нужно делать массаж ног?

Делать самомассаж стоп можно каждый день, достаточно 15 минут, чтобы почувствовать облегчение и расслабиться. Курс профессионального массажа ног состоит из 8-10 сеансов. Длительность такого массажа может быть до 60 мин. Для достижения максимального эффекта Татьяна Ронжина рекомендует делать массаж ног 2-3 раза в неделю.

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