Cнять тяжесть в ногах поможет массаж ног у специалиста или домашний самомассаж стоп / Фото: freepik.com
Массаж ног не только принесет облегчение вашим стопам и ногам, но еще поможет снять боль в спине и не только. Чем полезен массаж ног и как его правильно делать – рассказала массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина. А если вы любите снимать процедуры заботы о своем здоровье, то лучшим помощником станет смартфон Xiaomi 11Т.
Чем полезен массаж ног и стоп
При массаже ног воздействие техники направлено не только на мышечную систему, но также и на акупунктурные точки. Это позволяет быстро достигнуть требуемого лечебного эффекта. Мышечная усталость, судороги, ощущения тяжести и боль в ногах снимается за счет стимуляции лимфатического и кровеносного оттока. ⠀
состояние ног напрямую влияет на позвоночник, поэтому данный вид массажа поможет также избавиться от болей в спине.
А есть противопоказания к массажу ног?
Как и у любой процедуры, есть: при явной варикозной болезни, выпирающих венозных узлах, изменении кожи (язвах, вызванных варикозом и т.д.) такой массаж делать нельзя. Вообще при варикозной болезни, даже если вены чуть заметны, важно знать проходимость вен и сосудов (это диагностируется с помощью УЗИ нижних конечностей).
Можно ли делать массаж ног самому себе?
Можно, если ваша цель – расслабиться после трудового дня и облегчить тяжесть в ногах. Максимального расслабления в домашних условиях получится достичь, если кто-то из ваших родных или близких сделает вам массаж стоп, а вы – полностью расслабитесь.
Если же нужно лечить более серьезные проблемы, тогда доверьтесь профессионалу. Вообще, как минимум один раз следует посетить массажиста, чтобы мастер показал, как правильно делать массаж ног, чтобы не навредить.
Как правильно делать массаж стоп самому?
Для начала нужно удобно сесть, можно в кресло, чтобы не напрягать излишне спину.
Перед самомассажем стоп хорошо принять душ, "пройдитесь" душем по ногам от стоп к коленям, постепенно снижая градус воды от горячей – к более прохладной. После массажа можно удобно лечь и положить ноги на подушку, чтобы усилить кровоток и помочь уставшим ногам еще больше отдохнуть.
А как часто нужно делать массаж ног?
Делать самомассаж стоп можно каждый день, достаточно 15 минут, чтобы почувствовать облегчение и расслабиться. Курс профессионального массажа ног состоит из 8-10 сеансов. Длительность такого массажа может быть до 60 мин. Для достижения максимального эффекта Татьяна Ронжина рекомендует делать массаж ног 2-3 раза в неделю.
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