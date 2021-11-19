Як швидко зняти важкість у ногах – допоможе самомасаж стоп у домашніх умовах

Зняти тяжкість у ногах допоможе масаж ніг у спеціаліста або домашній самомасаж стоп / Фото: freepik.com
Масаж ніг не тільки принесе полегшення вашим стопам та ногам, але ще допоможе зняти біль у спині і не тільки. Чим корисний масаж ніг та як його правильно робити – розповіла масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина. А якщо ви любите знімати процедури турботи про своє здоров'я, то найкращим помічником стане смартфон Xiaomi 11т.
Чим корисний масаж ніг та стоп
При масажі ніг вплив масажної техніки спрямований як на м'язову систему, так на акупунктурні точки. Це дозволяє швидко досягти необхідного лікувального ефекту. М'язова втома, судоми, відчуття тяжкості та біль у ногах знімається за рахунок стимуляції лімфатичного та кровоносного відтоку. ⠀
стан ніг безпосередньо впливає на хребет, тому цей вид масажу допоможе також позбутися болю в спині.
А чи є протипоказання до масажу ніг?
Як і у будь-якої процедури, є: при явної варикозної хвороби, венозних вузлах, що випирають, змінах на шкіри (виразках, викликаних варикозом і т.д.) такий масаж робити не можна. Взагалі при варикозній хворобі, навіть якщо вени не дуже помітні, важливо знати прохідність вен і судин (це діагностується за допомогою УЗД нижніх кінцівок).
Чи можна робити масаж ніг самому собі?
Можна, якщо ваша мета – розслабитися після трудового дня та полегшити тяжкість у ногах. Максимального розслаблення в домашніх умовах вдасться досягти, якщо хтось із ваших рідних чи близьких зробить вам масаж стоп, а ви повністю розслабитеся.
Якщо ж потрібно лікувати серйозніші проблеми, тоді довіртеся професіоналу. Взагалі, як мінімум один раз слід відвідати масажиста щоб майстер показав, як правильно робити масаж ніг, щоб не нашкодити.
Як правильно робити масаж стоп?
Для початку потрібно зручно сісти можна в крісло, щоб не напружувати зайве спину.
Перед самомасажем стоп добре прийняти душ , "пройдіться" душем по ногах від стоп до колін, поступово знижуючи градус води від гарячої – до більш прохолодної. Після масажу можна зручно лягти і покласти ноги на подушку, щоб посилити кровотік і допомогти ногам, що втомилися, ще більше відпочити.
Як часто потрібно робити масаж ніг?
Робити самомасаж стоп можна щодня, достатньо 15 хвилин , щоб відчути полегшення та розслабитися. Курс професійного масажу ніг складається із 8-10 сеансів. Тривалість такого масажу може бути до 60 хв. Для досягнення максимального ефекту Тетяна Ронжина рекомендує робити масаж ніг 2-3 рази на тиждень.
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