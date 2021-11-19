Як швидко зняти важкість у ногах – допоможе самомасаж стоп у домашніх умовах

Зняти тяжкість у ногах допоможе масаж ніг у спеціаліста або домашній самомасаж стоп / Фото: freepik.com

Масаж ніг не тільки принесе полегшення вашим стопам та ногам, але ще допоможе зняти біль у спині і не тільки. Чим корисний масаж ніг та як його правильно робити – розповіла масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина. А якщо ви любите знімати процедури турботи про своє здоров'я, то найкращим помічником стане смартфон Xiaomi 11т.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Чим корисний масаж ніг та стоп

При масажі ніг вплив масажної техніки спрямований як на м'язову систему, так на акупунктурні точки. Це дозволяє швидко досягти необхідного лікувального ефекту. М'язова втома, судоми, відчуття тяжкості та біль у ногах знімається за рахунок стимуляції лімфатичного та кровоносного відтоку. ⠀

Масаж ніг допомагає розслабитися і навіть оздоровитися загалом / Фото: freepik.com

Також масаж ніг дозволяє розслабити м'язи після фізичних вправ, що перешкоджає утворенню набряків, допомагає запобігти розвитку захворювань опорно-рухової системи.

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І, звичайно, масаж ніг допомагає розслабитися і навіть оздоровитися в цілому. Адже

стан ніг безпосередньо впливає на хребет, тому цей вид масажу допоможе також позбутися болю в спині.

А ще регулярний масаж ніг та стоп допомагає збільшити діапазон рухливості суглобів; корисна така процедура при плоскостопості, оскільки ефективно коригує стопи. А ще масаж ніг позбавляє від застійних процесів у ногах та целюліту.

А чи є протипоказання до масажу ніг?

Як і у будь-якої процедури, є: при явної варикозної хвороби, венозних вузлах, що випирають, змінах на шкіри (виразках, викликаних варикозом і т.д.) такий масаж робити не можна. Взагалі при варикозній хворобі, навіть якщо вени не дуже помітні, важливо знати прохідність вен і судин (це діагностується за допомогою УЗД нижніх кінцівок).

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Особливо важливий цей момент при тромбофлебіті – це запалення стінок вен (флебіт), у яких формується тромб. При таких станах робити масаж ніг, та ще й самому, не можна. Також відкладіть масаж ніг, якщо ви забилися, на ногах синці, рани, садна, хворієте на ГРВІ або іншу інфекційну хворобу в гострій формі.

Чи можна робити масаж ніг самому собі?

Можна, якщо ваша мета – розслабитися після трудового дня та полегшити тяжкість у ногах. Максимального розслаблення в домашніх умовах вдасться досягти, якщо хтось із ваших рідних чи близьких зробить вам масаж стоп, а ви повністю розслабитеся.

Якщо хтось із ваших рідних чи близьких зробить вам масаж стоп, ви зможете повністю розслабитись / Фото: freepik.com

Якщо ж потрібно лікувати серйозніші проблеми, тоді довіртеся професіоналу. Взагалі, як мінімум один раз слід відвідати масажиста щоб майстер показав, як правильно робити масаж ніг, щоб не нашкодити.

Як правильно робити масаж стоп?

Для початку потрібно зручно сісти можна в крісло, щоб не напружувати зайве спину.

Згинаємо ліву ногу, дуже обережно кладемо ліву ступню на праве стегно.

Наливаємо в руку масло або лосьйон для шкіри, крем і м'яко втираємо в ступню, потім масажуємо пальці, ступню, п'яту.

Спочатку м'яко втираємо в ступню олію чи крем, масажуємо, потім акуратно розминаємо двома пальцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Потім візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб.

Обережне потягніть пальці на ногах уперед і назад, це допоможе розтягнути та розслабити м'язи на ногах. Повторіть те саме з другою ногою .

Перед самомасажем стоп добре прийняти душ , "пройдіться" душем по ногах від стоп до колін, поступово знижуючи градус води від гарячої – до більш прохолодної. Після масажу можна зручно лягти і покласти ноги на подушку, щоб посилити кровотік і допомогти ногам, що втомилися, ще більше відпочити.

Масаж литок і далі самому краще не робити, оскільки важливо дотримуватись правильної техніки рухів, рухатися по ходу лімфотоку – а собі це зробити складно, можна залишити синець або травмувати судини. Якщо кому робити вам такий масаж – чудово, але все одно потрібно пройти мінімальне навчання у майстра.

Як часто потрібно робити масаж ніг?

Робити самомасаж стоп можна щодня, достатньо 15 хвилин , щоб відчути полегшення та розслабитися. Курс професійного масажу ніг складається із 8-10 сеансів. Тривалість такого масажу може бути до 60 хв. Для досягнення максимального ефекту Тетяна Ронжина рекомендує робити масаж ніг 2-3 рази на тиждень.

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