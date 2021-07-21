Как безопасно защитить малышей от насекомых – ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский рассказал, что вред укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов. Как защитить ребенка от насекомых – в статье

Вред от укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов / Фото: Сегодня

Боль, зуд и страдания от комариных укусов для малыша просто нестерпимы, поэтому использовать репелленты для детей, и даже младенцев нужно. Как защитить детей от насекомых и сделать это максимально безопасно – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Какие средства от комаров можно детям?

Самые безопасные и эффективные для совсем маленьких детей – это лосьоны и кремы на основе диэтилтолуамида (ЖЭТА), отмечает доктор Комаровский.

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Но применять их можно только после того, как малышу исполнится больше 2-х месяцев. Кроме этого, нужно правильно наносить и распылять репелленты, если в доме младенец.

Как правильно использовать репелленты для малышей

Сначала внимательно ознакомьтесь с инструкцией средства против комаров, убедитесь, что средство подходит именно для детей. А также запомните:

обрабатывать можно только открытые участки кожи ребенка, не наносите репелленты на кожу, которую потом закроет одежда,

не наносите средства от комаров на руки ребенка: он обязательно засунет их в рот,

избегайте нанесения средства на воспаленную кожу, раны,

прежде чем помазать малыша, проверьте средство на себе. Не вызывает ли оно аллергии у родителей,

никогда не распыляйте аэрозольные репелленты в закрытом помещении или автомобиле.

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