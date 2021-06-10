Десерт итонская путаница – изысканное применение клубники по британскому рецепту

В составе десерта – хрустящее безе, взбитые сливки, много клубники и все это небрежно соединяется в одной емкости. Итонская путаница или месиво, как его еще называют, существует почти 100 лет

Клубничный десерт итонская путаница / Фото: Pexels

Емкий английский язык позволяет применять к этому десерту сразу несколько названий. Мess – это еще и беспорядок, кавардак, месиво. А итонский этот десерт потому, что почти сто лет тому назад его начали подавать студентам Итонского колледжа, что в Британии. Его состав прост, но главное – нужно приготовить правильное безе ну и взять отличную клубнику. Итак, еще с одним изысканным рецептом, на ряду с клубникой в шоколаде, и тонкостями приготовления итонской путницы познакомимся ниже.

А был ли лабрадор?

По легенде, был. Именно ему приписывают авторство этого десерта. Хозяева привезли его на пикник, который устраивал Итонский колледж. На столах стояло угощение из безе. Лабрадор, как это часто с ними бывает, случайно его зацепил и оно бесповоротно рассыпалось. Ситуацию спасли. Раскрошили безе еще мельче, смешали со взбитыми сливками и украсили клубникой. И вот, почти сто лет, итонская путаница является одним из самых любимых десертов с клубникой в Британии.

Советы по приготовлению итонской путаницы

Безе / Фото: freepik.com

В безе, если вы будете готовить его дома, можно добавить цедру цитрусовых или немного какао

Кусочки безе должны быть крупными, так вы получите правильный текстурный контраст

Вкуснее все же домашние сливки. Они более сочные и бархатистые, но достаточно плотные. Это позволит безе, после соединения ингредиентов, держать свою форму

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Как приготовить итонскую путаницу

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Десерт итонская путаница / Фото: freepik.com

Ингредиенты на 1 порцию:

2 белка

100 г сахарной пудры

500 г клубники (или 250 г клубники и 250 г малины)

35 г сахарной пудры

350 г жирных сливок 35%

Способ приготовления:

Нагреть духовку до 100 градусов. Застелить противень бумагой для запекания. Взбить белки миксером в течение нескольких минут до состояния твердых пиков. Продолжая взбивать, добавлять по 1 ст. л. сахарной пудры за один раз. Должна получиться блестящая масса. С помощью столовой ложки выложить 6 горок взбитых белков на противень. Запекать 3 часа, затем полностью охладить. Клубнику нарезать и засыпать сахарной пудрой. Убрать на 1 час в холодильник. Сливки взбить. Безе крупно разломать. Часть клубники с сахаром измельчить погружным блендером до состояния пюре. Перед самой подачей во взбитые сливки положить безе и ягоды. Перемешать и выложить в порционные чашки или бокалы. Полить пюре из свежих ягод и украсить свежими ягодами.

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