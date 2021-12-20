Итоги 2021 года: ТОП-12 самых стильных женщин в мире

Самые модные знаменитости в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году, после затяжной пандемии и длительных ограничений, мир понемногу начал возвращаться к прежней жизни. Мы наблюдали за многими мероприятиями, где знаменитости демонстрировали самые стильные наряды. И пришло время узнать, кому удалось растопить сердца модных критиков. Также вам будет интересно, что ищут модники в Google в 2021.

Можно вспомнить много ярких образов и незабываемых выходов. Чего только стоит повязка на голову Prada Аманды Горман или платье в электрик-синем цвете Balenciaga на Ким Кардашьян, которое после ее снимков взорвало поисковые системы. Но если говорить о женщинах, чьи образы всегда были актуальны и продуманы до мелочей, то таких американский Vogue выделил двенадцать.

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Больше всех восхищала публику в 2021 году своими неповторимыми нарядами Зендая, которую начали называть иконой стиля. Леди Гага внесла перца в гламурный мир Голливуда вызывающими стрипами. А 68-летняя Изабель Юппер настолько раскрылась в своей женственности и элегантности, что впервые попала на обложку Vogue. Короче говоря, действительно есть кем вдохновляться.

12 самых стильных женщин в 2021 году

Кейт Мосс

Кейт Мосс вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага

Леди Гага вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

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Зендая

Зендея вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Дуа Липа

Дуа Липа вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Рианна

Рианна вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

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Джордан Данн

Джордан Данн вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Изабель Юппер

Изабель Юппер вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Джемма Чан

Джемма Чан вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Зои Кравиц

Зои Кравиц вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Синтия Эриво

Синтия Эриво вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

Никола Кофлан

Николя Кохлан вошла в список 12 самых красиво одевающихся женщин в 2021 году по версии Vogue / Фото: Vogue

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