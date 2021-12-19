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Образ дня: Елена Зеленская в белом пальто пришла на открытие праздничного городка

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
19 декабря, 11:13
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Первая леди страны выглядела как всегда элегантно и стильно
Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка
Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка / Фото: president.gov.ua

Вчера вечером, в канун праздника святого Николая, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленскаяприняли участие в открытии праздничного городка.

Новогодняя локация названием "Николай принимает друзей" вновь будет работать для взрослых и детей на улице Банковой в Киеве, что возле Офиса президента.

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Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка
Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка / Фото: president.gov.ua

На открытии мероприятия прошло выступление Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского.

Супруги пообщались с гостями, посетившими открытие площадки. Во время праздника были зажжены огни главной елки страны.

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Стоит отметить, что в этом году елку украсили 125 игрушек, в дизайне которых были использованы рисунки детей с особыми образовательными потребностями.

Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка
Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка / Фото: president.gov.ua

На территории городка будет работать бесплатный инклюзивный каток, карусель, резиденция Святого Николая, оборудованы новогодние фотозоны, елочная ярмарка и торговые домики с сувенирами и лакомствами.

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Для события первая леди Украины выбрала оверсайз белое пальто с черными пуговицами. Его она надела поверх черного гольфа и юбки, вместе с кожаными сапогами на небольшом каблуке и с острым носком.

Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка
Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка / Фото: president.gov.ua

Волосы Зеленская как обычно уложила в легкие локоны с пробором на левый бок. В макияже Елена осталась верна себе – нейтральные оттенки с акцентом на глазах.

Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка
Елена и Владимир Зеленские на открытии праздничного городка / Фото: president.gov.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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