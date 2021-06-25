Итальянский завтрак – моцарелла в карете, пицца стромболи и капуччино

Карета – это два куска хлеба, в которых и запекается моцарелла, стромболи – рулет с ветчиной и сыром, который удобно брать на пикник, а капучино можно приготовить дома и это ничем не хуже, чем в кафе

Итальянский завтрак - стромболи, моцарелла в карете и капучино

Завтрак для итальянцев – это прежде всего кофе и выпечка, но при желании они готовят не только свою яичницу фриттату, но и моцареллу в карете, стромболи – это пицца, только завернутая в рулет, ну и капуччино. Итак, можно устроить Италию у себя дома и вкусно приготовить это все. Если вы в ожидании отпуска, то чтобы провести его достойно – воспользуетесь идеями из нашего календаря лайфхаков для лета.

Стромболи, или пицца в рулете

Пицца в рулете / Фото: instagram.com/chili_lilya/

Ингредиенты (1 чашка – 200 мл)

томатный соус – 1 чашка;

моцарелла – 1,5 чашки;

салями – 9 кусочков;

ветчина – 7 кусочков;

яйцо – 1 шт.;

орегано – по вкусу.



Для теста

теплая вода – 1 чашка;

сухие дрожжи – 1 ч. л.;

мед (сахар) – 1 ст. л.;

соль – 2 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

мука – 3 чашки.

Способ приготовления

Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто, хорошо вымешав. Положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора. Когда тесто подойдет, взять половину и раскатать из него пласт размером 25x40. Выложить томатный соус, оставляя от краев 6-7 см со всех сторон. На соус положить тертую моцареллу, разложить кусочки ветчины и салями, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть все это в рулет и перенести на противень. Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см. Посыпать орегано. Выпекать при температуре 250-240 градусов в течение 10-12 минут.

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Моцарелла в карете

Моцарелла в карете / Фото: instagram.com/annekerr1986/ Реклама

хлеб для тостов – 4 куска;

сыр моцарелла – 125 г;

пшеничная мука – 100 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

растительное масло;

перец черный молотый, соль – по вкусу.

Ингредиенты

Способ приготовления

С хлеба срезать корки. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной около сантиметра. Сделать из хлеба и сыра бутерброды и разрезать их пополам наискосок. Тщательно обвалять бутерброды в муке и со всех сторон, где сыр. Взбить яйца с солью и перцем, обмакнуть в них бутерброды. Обжарить до румяной корочки.

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Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Ингредиенты

кофе растворимый – 30 мл (2 ч .л. кофе);

сахар – 30 мл;

вода – 30 мл;

молоко – 60-80 мл.

Способ приготовления

Смешать в отдельной высокой емкости сахар, кофе и воду. Миксером взбить растворимый кофе с сахаром и водой до образования плотной пены. В чашку выложить пару чайных ложек кофейной пены (по вкусу). Налить в чашку теплое молоко, перемешать. Сверху украсить кофейной пеной.

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