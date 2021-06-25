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Итальянский завтрак – моцарелла в карете, пицца стромболи и капуччино

26 июня, 07:30

Ирина Маслова

Карета – это два куска хлеба, в которых и запекается моцарелла, стромболи – рулет с ветчиной и сыром, который удобно брать на пикник, а капучино можно приготовить дома и это ничем не хуже, чем в кафе

Итальянский завтрак - стромболи, моцарелла в карете и капучино

Завтрак для итальянцев – это прежде всего кофе и выпечка, но при желании они готовят не только свою яичницу фриттату, но и моцареллу в карете, стромболи – это пицца, только завернутая в рулет, ну и капуччино. Итак, можно устроить Италию у себя дома и вкусно приготовить это все. Если вы в ожидании отпуска, то чтобы провести его достойно – воспользуетесь идеями из нашего календаря лайфхаков для лета.

Стромболи, или пицца в рулете

Пицца в рулете / Фото: instagram.com/chili_lilya/

Ингредиенты (1 чашка – 200 мл)


Для теста

Способ приготовления

  1. Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла.
  2. Замесить тесто, хорошо вымешав. Положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора.
  3. Когда тесто подойдет, взять половину и раскатать из него пласт размером 25x40. Выложить томатный соус, оставляя от краев 6-7 см со всех сторон.
  4. На соус положить тертую моцареллу, разложить кусочки ветчины и салями, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть все это в рулет и перенести на противень.
  5. Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см.
  6. Посыпать орегано.
  7. Выпекать при температуре 250-240 градусов в течение 10-12 минут.

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Моцарелла в карете

Моцарелла в карете / Фото: instagram.com/annekerr1986/

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. С хлеба срезать корки. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
  2. Сделать из хлеба и сыра бутерброды и разрезать их пополам наискосок.
  3. Тщательно обвалять бутерброды в муке и со всех сторон, где сыр.
  4. Взбить яйца с солью и перцем, обмакнуть в них бутерброды.
  5. Обжарить до румяной корочки.

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Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать в отдельной высокой емкости сахар, кофе и воду.
  2. Миксером взбить растворимый кофе с сахаром и водой до образования плотной пены.
  3. В чашку выложить пару чайных ложек кофейной пены (по вкусу).
  4. Налить в чашку теплое молоко, перемешать. Сверху украсить кофейной пеной.

Также к завтраку можно приготовить киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа.

Здесь собраны 11 правил итальянской кухни, которые мы часто нарушаем.

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