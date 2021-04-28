Итальянская кухня для нас – это прежде всего пицца, паста, пармезан, тирамису. Мы все хорошо разбираемся в этой еде, даже отлично знаем, какой хлеб любят есть в этой стране. Но кухня Италии хранит в себе еще множество блюд, которые менее "раскручены" среди туристов, но не менее вкусны и достойны нашего внимания. Например, сочные фрикадельки польпетте и нежный сливочный десерт семифредо.

Польпетте

Фото: польпетте

Ингредиенты

Картофельное пюре – 720 г.

Куриный фарш – 400 г.

Белый хлеб – 100 г.

Молоко – по вкусу

Пармезан – 10 г.

Лук репчатый – 10 г.

Яйцо куриное – 1 шт.

Оливковое масло – 25 мл

Тимьян – 5 г.

Перец чили – 3 г.

Чеснок – 5 г.

Базилик – 10 г.

Петрушка – 10 г.

Орегано – 10 г.

Помидоры – 500 г.

Кинза – 10 г.

Растительное масло – по вкусу

Перец черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

⠀

Куриный фарш смешать с хлебом, размоченным в молоке, пассерованным луком и тертым сыром, хорошо взбить смесь руками, посолить и поперчить по вкусу. Дать готовому фаршу отдохнуть в холодильнике пару часов. Приготовить картофельное пюре любым способом, который вам нравится. Приготовить сальсу. Обжарить мелко рубленную зелень и специи, добавить мятые томаты. Тушить до консистенции однородного соуса. Сформировать шарики из охлажденного фарша. Перед самой подачей шарики бросить в кипящее масло на 2 минуты, чтобы они зарумянились. Затем выложить польпетте в сотейник с соусом и проварить в нем в течение 3-4 минут. При подаче выложить картофельное пюре на тарелку, сверху выложить польпетте вместе с томатным соусом. Потереть сверху немного сыра.

Читайте также: Пюре как в ресторане: 7 советов, чтобы сделать его идеальным

Конкильони с сыром и шпинатом

Фото: instagram.com/natalie__lyon/

Ингредиенты

Конкильони – 20 шт.

Шпинат свежий – 150 г.

Чеснок – 2 зуб.

Яйца – 1 шт.

Сыр творожный – 200 г.

Пармезан – 50 г.

Томатный соус – 400 мл

Масло сливочное – 1 ст. л.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Конкильони отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить воду, остудить. Чеснок очистить, выдавить через пресс. Шпинат помыть, просушить. Обжарить на сковороде шпинат с чесноком на сливочном масле в течение 3 минут. Остудить до комнатной температуры. Смешать яйцо, творожный сыр, пармезан и шпинат, соль, перец. Пробить блендером до однородности. Наполнить ракушки. Томатный соус выложить на дно формы для запекания. В один слой выложить наполненные конкильони. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть фольгой. Запекать 25-30 минут. Снять фольгу и еще 10-15 минут запечь. Посыпать тертым пармезаном.

Панцанелла

Реклама

Фото: instagram.com/elena_danileiko/

Ингредиенты

Помидоры – 3 шт.

Чиабатта

Лук-шалот – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Винный уксус (белый и красный) – 2 ч. л.

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Свежий базилик

Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Помидоры нарезать кубиками, посолить и дать стечь. Чиабатту порвать руками, смешать с оливковым маслом. Подсушить в духовке в течение 15 минут при 180 градусах. В сок с томатов добавить измельченный чеснок и шалот, горчицу, уксус. Хорошо перемешать. Добавить оливковое масло, соль и перец. Смешать помидоры, сухари и соус. Посыпать свежим базиликом. Дать постоять 15 минут, чтобы сухари пропитались. По желанию можно добавить анчоусы или оливки. ⠀

Капоната

Фото: instagram.com/tsevantanya/

Ингредиенты

Баклажан, морковь – по 2 шт.

Цукини – 3 шт.⠀

Перец, стебель сельдерея – по 1 шт.⠀

Томаты – 5 шт.

Лук – 1 шт.

Каперсы, оливки, базилик, орегано, соль, перец – по вкусу⠀

Винный уксус – 1 ч. л.⠀

Сахар – 1 ст. л.

Оливковое масло

Способ приготовления

Овощи, кроме томатов и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи. Обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец. Выложить на бумажные полотенца и дать уйти лишнему маслу. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Протушить на среднем огне, добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар и уксус (по вкусу), посолить, поперчить. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом. Подавать с гренками.

Семифредо

Фото: instagram.com/__shemyakina__/

Ингредиенты

Сливки 33% – 500 мл

Сахар – 90 г.

Вода – 90 мл

Желтки – 4 шт.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Горький шоколад

Свежая малина

Способ приготовления

В сотейнике довести сахар и воду до 121 градуса. Желтки взбить миксером добела. Продолжая взбивать, медленно влить сироп. Добавить ванильный экстракт. Продолжать взбивать массу 5-10 минут. Отдельно взбить сливки до твердых пиков. Одну третью часть сливок вмешать в сироп. Смесь аккуратно вмешать обратно в сливки. Переложить часть семифредо в форму. Сверху распределить малину и шоколадную стружку. Затем снова симефредо и так в несколько слоев. Поставить в морозилку минимум на 3 часа.

Здесь узнаете, как готовить ризотто по советам шеф-повара.