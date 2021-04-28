Итальянская кухня для нас – это прежде всего пицца, паста, пармезан, тирамису. Мы все хорошо разбираемся в этой еде, даже отлично знаем, какой хлеб любят есть в этой стране. Но кухня Италии хранит в себе еще множество блюд, которые менее "раскручены" среди туристов, но не менее вкусны и достойны нашего внимания. Например, сочные фрикадельки польпетте и нежный сливочный десерт семифредо.
Польпетте
Ингредиенты
- Картофельное пюре – 720 г.
- Куриный фарш – 400 г.
- Белый хлеб – 100 г.
- Молоко – по вкусу
- Пармезан – 10 г.
- Лук репчатый – 10 г.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Оливковое масло – 25 мл
- Тимьян – 5 г.
- Перец чили – 3 г.
- Чеснок – 5 г.
- Базилик – 10 г.
- Петрушка – 10 г.
- Орегано – 10 г.
- Помидоры – 500 г.
- Кинза – 10 г.
- Растительное масло – по вкусу
- Перец черный молотый, соль – по вкусу
Способ приготовления
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- Куриный фарш смешать с хлебом, размоченным в молоке, пассерованным луком и тертым сыром, хорошо взбить смесь руками, посолить и поперчить по вкусу. Дать готовому фаршу отдохнуть в холодильнике пару часов.
- Приготовить картофельное пюре любым способом, который вам нравится.
- Приготовить сальсу. Обжарить мелко рубленную зелень и специи, добавить мятые томаты. Тушить до консистенции однородного соуса.
- Сформировать шарики из охлажденного фарша. Перед самой подачей шарики бросить в кипящее масло на 2 минуты, чтобы они зарумянились. Затем выложить польпетте в сотейник с соусом и проварить в нем в течение 3-4 минут.
- При подаче выложить картофельное пюре на тарелку, сверху выложить польпетте вместе с томатным соусом. Потереть сверху немного сыра.
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Конкильони с сыром и шпинатом
Ингредиенты
- Конкильони – 20 шт.
- Шпинат свежий – 150 г.
- Чеснок – 2 зуб.
- Яйца – 1 шт.
- Сыр творожный – 200 г.
- Пармезан – 50 г.
- Томатный соус – 400 мл
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Конкильони отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить воду, остудить.
- Чеснок очистить, выдавить через пресс. Шпинат помыть, просушить.
- Обжарить на сковороде шпинат с чесноком на сливочном масле в течение 3 минут. Остудить до комнатной температуры.
- Смешать яйцо, творожный сыр, пармезан и шпинат, соль, перец. Пробить блендером до однородности. Наполнить ракушки.
- Томатный соус выложить на дно формы для запекания. В один слой выложить наполненные конкильони.
- Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть фольгой. Запекать 25-30 минут.
- Снять фольгу и еще 10-15 минут запечь. Посыпать тертым пармезаном.
Панцанелла
Ингредиенты
- Помидоры – 3 шт.
- Чиабатта
- Лук-шалот – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Винный уксус (белый и красный) – 2 ч. л.
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 2-3 ст. л.
- Свежий базилик
- Соль, свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Помидоры нарезать кубиками, посолить и дать стечь.
- Чиабатту порвать руками, смешать с оливковым маслом.
- Подсушить в духовке в течение 15 минут при 180 градусах.
- В сок с томатов добавить измельченный чеснок и шалот, горчицу, уксус. Хорошо перемешать. Добавить оливковое масло, соль и перец.
- Смешать помидоры, сухари и соус. Посыпать свежим базиликом. Дать постоять 15 минут, чтобы сухари пропитались. По желанию можно добавить анчоусы или оливки. ⠀
Капоната
Ингредиенты
- Баклажан, морковь – по 2 шт.
- Цукини – 3 шт.⠀
- Перец, стебель сельдерея – по 1 шт.⠀
- Томаты – 5 шт.
- Лук – 1 шт.
- Каперсы, оливки, базилик, орегано, соль, перец – по вкусу⠀
- Винный уксус – 1 ч. л.⠀
- Сахар – 1 ст. л.
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Овощи, кроме томатов и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи.
- Обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец. Выложить на бумажные полотенца и дать уйти лишнему маслу.
- Обжарить нарезанный лук и помидоры. Протушить на среднем огне, добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар и уксус (по вкусу), посолить, поперчить.
- Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом.
- Подавать с гренками.
Семифредо
Ингредиенты
- Сливки 33% – 500 мл
- Сахар – 90 г.
- Вода – 90 мл
- Желтки – 4 шт.
- Ванильный экстракт – 1 ч. л.
- Горький шоколад
- Свежая малина
Способ приготовления
- В сотейнике довести сахар и воду до 121 градуса. Желтки взбить миксером добела.
- Продолжая взбивать, медленно влить сироп. Добавить ванильный экстракт. Продолжать взбивать массу 5-10 минут. Отдельно взбить сливки до твердых пиков. Одну третью часть сливок вмешать в сироп.
- Смесь аккуратно вмешать обратно в сливки. Переложить часть семифредо в форму.
- Сверху распределить малину и шоколадную стружку. Затем снова симефредо и так в несколько слоев.
- Поставить в морозилку минимум на 3 часа.
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