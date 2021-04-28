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Итальянская кухня &ndash; 5 блюд, о которых вы не знали. И очень зря

28 апреля, 14:39

Ирина Маслова

Приготовьте сочные фрикадельки польпетте и нежнейший десерт семифредо

Итальянская кухня для нас – это прежде всего пицца, паста, пармезан, тирамису. Мы все хорошо разбираемся в этой еде, даже отлично знаем, какой хлеб любят есть в этой стране. Но кухня Италии хранит в себе еще множество блюд, которые менее "раскручены" среди туристов, но не менее вкусны и достойны нашего внимания. Например, сочные фрикадельки польпетте и нежный сливочный десерт семифредо.

Польпетте

Фото: польпетте

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриный фарш смешать с хлебом, размоченным в молоке, пассерованным луком и тертым сыром, хорошо взбить смесь руками, посолить и поперчить по вкусу. Дать готовому фаршу отдохнуть в холодильнике пару часов.
  2. Приготовить картофельное пюре любым способом, который вам нравится.
  3. Приготовить сальсу. Обжарить мелко рубленную зелень и специи, добавить мятые томаты. Тушить до консистенции однородного соуса.
  4. Сформировать шарики из охлажденного фарша. Перед самой подачей шарики бросить в кипящее масло на 2 минуты, чтобы они зарумянились. Затем выложить польпетте в сотейник с соусом и проварить в нем в течение 3-4 минут.
  5. При подаче выложить картофельное пюре на тарелку, сверху выложить польпетте вместе с томатным соусом. Потереть сверху немного сыра.

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Конкильони с сыром и шпинатом

Фото: instagram.com/natalie__lyon/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Конкильони отварить в подсоленной воде до полуготовности. Слить воду, остудить.
  2. Чеснок очистить, выдавить через пресс. Шпинат помыть, просушить.
  3. Обжарить на сковороде шпинат с чесноком на сливочном масле в течение 3 минут. Остудить до комнатной температуры.
  4. Смешать яйцо, творожный сыр, пармезан и шпинат, соль, перец. Пробить блендером до однородности. Наполнить ракушки.
  5. Томатный соус выложить на дно формы для запекания. В один слой выложить наполненные конкильони.
  6. Духовку разогреть до 200 градусов. Форму накрыть фольгой. Запекать 25-30 минут.
  7. Снять фольгу и еще 10-15 минут запечь. Посыпать тертым пармезаном.

Панцанелла

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Фото: instagram.com/elena_danileiko/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать кубиками, посолить и дать стечь.
  2. Чиабатту порвать руками, смешать с оливковым маслом.
  3. Подсушить в духовке в течение 15 минут при 180 градусах.
  4. В сок с томатов добавить измельченный чеснок и шалот, горчицу, уксус. Хорошо перемешать. Добавить оливковое масло, соль и перец.
  5. Смешать помидоры, сухари и соус. Посыпать свежим базиликом. Дать постоять 15 минут, чтобы сухари пропитались. По желанию можно добавить анчоусы или оливки. ⠀

Капоната

Фото: instagram.com/tsevantanya/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Овощи, кроме томатов и лука, нарезать кубиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, оно должно полностью покрывать овощи.
  2. Обжарить по очереди баклажан, морковь, сельдерей, кабачки и в конце – перец. Выложить на бумажные полотенца и дать уйти лишнему маслу.
  3. Обжарить нарезанный лук и помидоры. Протушить на среднем огне, добавить каперсы, все жареные овощи, черные оливки, сахар и уксус (по вкусу), посолить, поперчить.
  4. Готовую капонату приправить орегано, листьями мяты и базиликом.
  5. Подавать с гренками.

Семифредо

Фото: instagram.com/__shemyakina__/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В сотейнике довести сахар и воду до 121 градуса. Желтки взбить миксером добела.
  2. Продолжая взбивать, медленно влить сироп. Добавить ванильный экстракт. Продолжать взбивать массу 5-10 минут. Отдельно взбить сливки до твердых пиков. Одну третью часть сливок вмешать в сироп.
  3. Смесь аккуратно вмешать обратно в сливки. Переложить часть семифредо в форму.
  4. Сверху распределить малину и шоколадную стружку. Затем снова симефредо и так в несколько слоев.
  5. Поставить в морозилку минимум на 3 часа.

Здесь узнаете, как готовить ризотто по советам шеф-повара.

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