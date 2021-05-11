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10 жизненных фото, которые не принято публиковать в Instagram

Сегодня, 10:54

Life Сегодня собрали мемы популярной немецкой Instagram-блогерши Джеральдин Уэст, которая на ярких примерах показывает, что не всему опубликованному в соцсетях можно верить

Фото: instagram.com/geraldinewest

Соцсети – неотъемлемая часть жизни современного человека. Кое-кто не может даже себе представить, как люди раньше жили без этого вечного скролинга в поисках непонятно чего? Но дело даже не в этом. Наверняка, вы замечали, что довольно часто то, что мы видим в Instagram, и то, что есть в реальности, мягко говоря, отличается.

Так вот Life Сегодня собрали мемы популярной немецкой Instagram-блогерши Джеральдин Уэст, которая на ярких примерах показывает, что не всему опубликованному в соцсетях можно верить.

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У нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь идеи лучших подарков на главные праздники мая.

1. Поход в магазин: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

2. Дама с собачкой: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

3. На отдыхе: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

4. Диснайленд: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

5. Милая фотка с рукой любимого: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

6. Банные процедуры: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

7. Легкий перекус: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

8. Утро: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

9. Пробежка: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

10. Пикник: Instagram и реальность

Фото: GERALDINE WEST | Instagram

Напомним, популярный технический блогер Павел Гуров рассказал о новом функционале в социальной сети Instagram и чуть подробнее объяснил, как использовать новые возможности.

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Источники: Сегодня , instagram.com/geraldinewest
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