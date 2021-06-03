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10 идеальных фото из Instagram, когда что-то незаметно пошло не так

Сегодня, 11:06

Интернет-детективы решили разоблачить тех, кто зашел слишком далеко: парней с гигантскими бицепсами и девушек с идеальной фигурой, гладкой кожей, большой грудью и лицом без морщин

Самые курьезные случаи неудачной обработки фотографий
Самые курьезные случаи неудачной обработки фотографий
Фото: Сегодня

Instagram – это альтернативная вселенная. Там действуют свои законы, но абсолютной властью обладает только Photoshop. Многие из нас умеют пользоваться этим графическим редактором, но далеко не все.

Пользователи платформы Reddit создали страничку Instagram Reality, где публикуют самые курьезные и смешные случаи неудачной обработки фотографий в графических программах.

Интернет-детективы решили разоблачить тех, кто зашел слишком далеко: парней с гигантскими бицепсами, девушек с идеальной фигурой, гладкой кожей, большой грудью и лицом без морщин.

И хоть это очень забавно, однако исследователи уверены, что безупречные снимки в Instagram приводят к тому, что пользователи, увидевшие их, начинают стесняться своего тела, не могут его принять и полюбить.

Мы считаем, что важный шаг на пути решения этой проблемы – посмеяться над ней!

1.

Нужно звонить врачам?
Нужно звонить врачам?
Фото: reddit.com/Instagramreality

2.

Слишком много фильтров
Слишком много фильтров
Фото: reddit.com/Instagramreality

3.

Вот это грудь!
Вот это грудь!
Фото: reddit.com/Instagramreality

4.

Она могла бы стать олимпийской пловчихой
Она могла бы стать олимпийской пловчихой
Фото: reddit.com/Instagramreality

5.

Внутренние органы? Никогда о них не слышал
Внутренние органы? Никогда о них не слышал
Фото: reddit.com/Instagramreality

6.

Формы действительно впечатляют
Формы действительно впечатляют
Фото: reddit.com/Instagramreality

7.

Очень "органичное" фото
Очень "органичное" фото
Фото: reddit.com/Instagramreality

8.

Какая худенькая
Какая худенькая
Фото: reddit.com/Instagramreality

9.

Идеальная улыбочка
Идеальная улыбочка
Фото: reddit.com/Instagramreality

10.

Один вопрос: зачем?
Один вопрос: зачем?
Фото: reddit.com/Instagramreality

Наверняка, вы замечали, что довольно часто то, что мы видим в Instagram, и то, что есть в реальности, мягко говоря, отличается.

Огромное количество Instagram-профилей с идеальными фотографиями заставляет людей по всему миру комплексовать и переживать из-за своей фигуры, внешнего вида, одежды и интерьера в квартире. Но что, если все совсем не так, как нам кажется?

Если вы посмотрите за кулисы идеальных фотосессий, то увидите реальный мир – с нелепыми ошибками, неконтролируемым смехом и хаосом.

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Ранее Life Сегодня также собрали мемы популярной немецкой Instagram-блогерши Джеральдин Уэст, которая на ярких примерах показывает, что не всему опубликованному в соцсетях можно верить.

Смотрите видео: Instagram-блогерша с чрезвычайно длинным языком прославилась в интернете

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Источник: Сегодня
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