10 идеальных фото из Instagram, когда что-то незаметно пошло не так

Интернет-детективы решили разоблачить тех, кто зашел слишком далеко: парней с гигантскими бицепсами и девушек с идеальной фигурой, гладкой кожей, большой грудью и лицом без морщин

Самые курьезные случаи неудачной обработки фотографий Фото: Сегодня

Instagram – это альтернативная вселенная. Там действуют свои законы, но абсолютной властью обладает только Photoshop. Многие из нас умеют пользоваться этим графическим редактором, но далеко не все.

Пользователи платформы Reddit создали страничку Instagram Reality, где публикуют самые курьезные и смешные случаи неудачной обработки фотографий в графических программах.

Интернет-детективы решили разоблачить тех, кто зашел слишком далеко: парней с гигантскими бицепсами, девушек с идеальной фигурой, гладкой кожей, большой грудью и лицом без морщин.

И хоть это очень забавно, однако исследователи уверены, что безупречные снимки в Instagram приводят к тому, что пользователи, увидевшие их, начинают стесняться своего тела, не могут его принять и полюбить.

Мы считаем, что важный шаг на пути решения этой проблемы – посмеяться над ней!

1.

Нужно звонить врачам? Фото: reddit.com/Instagramreality

2.

Слишком много фильтров Фото: reddit.com/Instagramreality

3.

Вот это грудь! Фото: reddit.com/Instagramreality

4.

Она могла бы стать олимпийской пловчихой Фото: reddit.com/Instagramreality

5.

Внутренние органы? Никогда о них не слышал Фото: reddit.com/Instagramreality

6.

Формы действительно впечатляют Фото: reddit.com/Instagramreality

7.

Очень "органичное" фото Фото: reddit.com/Instagramreality

8.

Какая худенькая Фото: reddit.com/Instagramreality

9.

Идеальная улыбочка Фото: reddit.com/Instagramreality

10.

Один вопрос: зачем? Фото: reddit.com/Instagramreality

Наверняка, вы замечали, что довольно часто то, что мы видим в Instagram, и то, что есть в реальности, мягко говоря, отличается.

Огромное количество Instagram-профилей с идеальными фотографиями заставляет людей по всему миру комплексовать и переживать из-за своей фигуры, внешнего вида, одежды и интерьера в квартире. Но что, если все совсем не так, как нам кажется?

Если вы посмотрите за кулисы идеальных фотосессий, то увидите реальный мир – с нелепыми ошибками, неконтролируемым смехом и хаосом.

Ранее Life Сегодня также собрали мемы популярной немецкой Instagram-блогерши Джеральдин Уэст, которая на ярких примерах показывает, что не всему опубликованному в соцсетях можно верить.

Смотрите видео: Instagram-блогерша с чрезвычайно длинным языком прославилась в интернете

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться