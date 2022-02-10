Хочешь жить – умей вертеться: курьезные фото богатых котов, которые знают все про успех

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Вчера мы делились забавными фотообманами, на которые стоит взглянуть дважды, чтобы разобраться в истине. А сегодня покажем смешных котов, знающих счет деньгам.

Коты любят роскошь и деньги, и сейчас мы вам докажем этот факт. На Instagram-аккаунт Cashcats уже подписаны 141 тыс. человек, которые, как и мы, любят милых и немножко пафосных мурчиков. Сотни питомцев разных пород демонстрируют свой успешный успех и позируют с наличными, будто только что ограбили наркокартель и сбежали от наказания.

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Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

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Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

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Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

Пришло время заряжаться утренней дозой позитива и настраиваться на приятную рабочую волну, ведь до выходных осталось совсем чуть-чуть. А там и до зарплаты рукой подать, будете вот так же сидеть и считать деньги.

Еще больше фото богатеньких котов смотрите в галерее.

Смешные коты, которые любят деньги и умеют их считать / Фото: instagram.com/cashcats/

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