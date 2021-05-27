Говорить Україна будет спасать двухлетнего мальчика, которому нужно 2 млн долларов

Телеведущий Алексей Суханов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в пятницу, 28 мая, станет известна история борьбы обычной украинской семьи за жизнь своего сына. У 2-летнего Никиты диагностировали редкую болезнь. Родители ежедневно пытаются поддерживать нормальную жизнь мальчика и делают все возможное, чтобы собрать необходимую сумму на инъекцию, которая его спасет. У Никиты спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА), и для его спасения нужно более 2 миллионов долларов.

В ток-шоу "Говорить Україна" обратились 10-летняя Карина и 14-летняя Виталина, которые помогают родителям спасать своего младшего братика. Девочки рассказали, что с начала в их семье все было хорошо, но, когда Никите исполнилось чуть больше года, его физическое состояние ухудшилось, и мама ушла в заботы по лечению сына.

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"Часть домашних дел мы взяли с сестрой на себя. И есть поочередно готовим, и убираем, стирку запускаем, развешиваем и гладим одежду. Также, любим и с Никитой поиграть. Мы можем вернуть нашу маму только, когда найдем деньги. 64 миллиона гривен, это шанс спасти брата, и именно так дорого стоит единственный укол, который Никите даст шанс на выздоровление, и тогда наша семья вернется к нормальной жизни", – говорят девочки на канале "Украина".

Семья пытается собрать деньги всеми возможными средствами: через социальные сети, устраивает благотворительные ярмарки и сотрудничает с волонтерами. Но этого не хватает, и сейчас удалось собрать лишь 30% суммы. Жизнь мальчика зависит от определенного веса. Если он наберет больше, чем этого требует протокол лечения, то сделать укол уже не будет возможности.

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"Никита сейчас не может ни сидеть, ни ходить, ни разговаривать. Он нуждается в постоянном уходе и внимании. Есть надежда, что после укола через год он сможет уже ходить самостоятельно. У нас очень мало времени, всего несколько месяцев чтобы собрать эти средства, так как действие препарата после этого может быть не таким эффективным", – говорит мама Никиты.

Какие прогнозы относительно состояния здоровья мальчика дают врачи, какая существует альтернатива дорогому уколу, и как лечат эту болезнь зарубежом, станет известно совсем скоро.

"Только вместе можно преодолеть много трудностей, но за желанием преодолеть трудности стоят обычные люди с несокрушимой верой", – уверяет ведущий ток-шоу Алексей Суханов на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.