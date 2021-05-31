Горячие бутерброды к завтраку – 3 быстрых и питательных варианта

Это очень удобно, так как можно использовать остатки еды после ужина

Горячие бутерброды, instagram.com/liudmila_kozenkova/

Такие бутерброды будут есть не только взрослые и дети, но и самые требовательные в еде. Секрет прост – это красочно, сытно и вкусно. Плюс сыр, который во время приготовления плавится и становится вкуснее. Итак, если помимо блюд из яиц или всевозможных яичных запеканок, хочется горячий бутерброд – воспользуйтесь этими рецептами. Мы предлагаем вам варианты, а вы выбираете ингредиенты и рассчитываете на количество персон, которым вы подадите эти бутерброды

Горячие бутерброды с сулугуни и ветчиной

Фото: instagram.com/liudmila_kozenkova/

Ингредиенты

тостовый хлеб – 4 ломтика;

ветчина – 70 г;

помидор – 2 шт.;

чеснок – 1 зуб.;

лук – половина;

сулугуни – 70 г;

сметана – 3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления

Хлеб поджарить на сухой сковороде. Для начинки помидор и ветчину порезать на кусочки, добавить сметану, измельченный чеснок, посолить, перемешать. Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни. Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусах до румяности сыра.

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Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты (рассчитывайте на свой вкус)

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тостовый хлеб – 4 ломтика;

куриная грудка – 70 г;

шампиньоны – 50 г;

чеснок – 1 зуб.;

сыр – 50 г;

майонез, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Куриную грудку и шампиньоны нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке. На растительном масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок. Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром. Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра.

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Горячие бутерброды с ветчиной,луком и помидорами

Фото: instagram.com/margo_beautymom/

Ингредиенты

тостовый хлеб – 200 г;

ветчина – 200 г;

сыр – 100 г;

помидор – 1 шт.;

лук красный – половина;

сладкая кукуруза- 80 г;

укроп – 20 г.

Для заправки

кетчуп – 40 г;

майонез – 20 г.

Способ приготовления

Лук, помидор, ветчину, укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Часть пойдет в начинку, часть – на посыпку сверху на бутерброд. Смешать кетчуп и майонез. Добавить в нарезанные ветчину и овощи. Добавить часть тертого сыра, кукурузу и тщательно перемешать. По две чайной ложки начинки положить на хлеб. Сверху немного посыпать сыром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Здесь узнаете, какие тосты едят в разных странах мира.