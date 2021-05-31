Версія українською
$ 27,47
33,51

Горячие бутерброды к завтраку – 3 быстрых и питательных варианта

1 июня, 06:30

Ирина Маслова

Это очень удобно, так как можно использовать остатки еды после ужина

Горячие бутерброды, instagram.com/liudmila_kozenkova/

Такие бутерброды будут есть не только взрослые и дети, но и самые требовательные в еде. Секрет прост – это красочно, сытно и вкусно. Плюс сыр, который во время приготовления плавится и становится вкуснее. Итак, если помимо блюд из яиц или всевозможных яичных запеканок, хочется горячий бутерброд – воспользуйтесь этими рецептами. Мы предлагаем вам варианты, а вы выбираете ингредиенты и рассчитываете на количество персон, которым вы подадите эти бутерброды

Горячие бутерброды с сулугуни и ветчиной

Фото: instagram.com/liudmila_kozenkova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Хлеб поджарить на сухой сковороде.
  2. Для начинки помидор и ветчину порезать на кусочки, добавить сметану, измельченный чеснок, посолить, перемешать.
  3. Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни.
  4. Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусах до румяности сыра.

Читайте также: 3 рецепта самой пышной яичницы к завтраку

Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты (рассчитывайте на свой вкус)

Реклама

Способ приготовления

  1. Куриную грудку и шампиньоны нарезать мелкими кубиками.
  2. Сыр натереть на мелкой терке. На растительном масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок.
  3. Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром.
  4. Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра.

Читайте также: Японский завтрак – приготовим самые популярные в этой стране блины окономияки

Горячие бутерброды с ветчиной,луком и помидорами

Фото: instagram.com/margo_beautymom/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Лук, помидор, ветчину, укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Часть пойдет в начинку, часть – на посыпку сверху на бутерброд.
  2. Смешать кетчуп и майонез. Добавить в нарезанные ветчину и овощи. Добавить часть тертого сыра, кукурузу и тщательно перемешать.
  3. По две чайной ложки начинки положить на хлеб. Сверху немного посыпать сыром.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Здесь узнаете, какие тосты едят в разных странах мира.

Новости на эту же тему:

Ароматный завтрак – начните день с ленивых вареников и какао 3 варианта питательного завтрака, которые станут любимыми Бризоль с форелью на завтрак – рецепт для сытного и энергичного начала дня Яйца по-шотландски – рецепт самого мужского завтрака 3 легких и быстрых салата для полезного завтрака
завтрак рецепт как приготовить бутерброды

Реклама