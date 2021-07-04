Гороскоп на неделю 4-10 июля: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash
Наступает период активности и деятельности. Люди становятся более открытыми и общительными. Планы, наконец-то, начинают реализовываться, а на их место тут же приходят новые.
Но примерно с середины недели акцент интересов людей с внешнего мира перекочевывает во внутренний, заставляя замыкаться в себе и болезненно реагировать на любое замечание.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
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Гороскоп на неделю 4-10 июля для Овна
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня
На следующей неделе Овны могут с головой погрузиться в решение таких важных вопросов, как здоровье, семейные отношения, воспитание детей. Причем, все свалится на вас чуть ли не одновременно. Во вторник вам будет полезен любой опыт, который вы сможете реализовать в дальнейшем. Сил и энергии для этого вам хватает.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Тельца
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня
На следующей неделе Тельцам важно не заблудиться среди многочисленных возможных решений возникших жизненных ситуаций. Постарайтесь найти единственно правильное для себя. Не сомневайтесь, вас поддержит семья и коллеги, поэтому нет повода впадать в уныние. Выходные пройдут на ура.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Близнецов
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня
Близнецы в течение всей предстоящей недели будут погружены в решение вопросов, связанных с путешествиями и образованием. Если вы будете нуждаться в помощи, просто озвучьте свою просьбу – друзья обязательно откликнутся и уже к концу недели ситуация благополучно разрешится. В среду не допускайте необдуманных поступков.
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Гороскоп на неделю 4-10 июля для Рака
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня
Ракам пойдет на пользу уединение. По возможности избегайте толпы и погрузитесь в любимое занятие, работу или же решение вопросов, связанных со здоровьем. В пятницу ваши усилия не пройдут даром – таким образом вы не только сохраните свои нервы, но еще и получите дополнительный заряд энергии.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Льва
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня
У Львов наступающая неделя подходит для подведения итогов за прошедшее время. Хорошие перемены в жизни говорят сами за себя. Вы смогли, наконец, освободиться от ненужных и тормозивших вас связей, разобраться в их причинах. Пришло время строить новые отношения, в том числе – семейные.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Девы
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня
Если вы чувствуете дискомфорт из-за недосказанности окружающих людей, не пускайте ситуацию на самотек. Ваша тревога может спровоцировать ухудшение самочувствия и даже депрессию. Вы слишком болезненно относитесь к замечаниям членов семьи. В понедельник обратите внимание на свое питание – велик риск отравления.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Весов
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня
Весам полезно воспользоваться наступающим периодом, чтобы убрать разногласия в семейных отношениях. Работа-работой, но особое внимание следует уделить детям, их воспитанию, помощи в решении проблем и повышению родительского авторитета в их глазах. В четверг прислушайтесь к своему здоровью.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Скорпиона
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня
У Скорпионов наступает благоприятная семидневка для роста вашей значимости и влиятельности среди окружающих, развития творчества и сотрудничества. В субботу не останавливайтесь перед желанием потратить деньги на красивые вещи, развлечения и развитие романтических отношений. Вы это заслужили.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Стрельца
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня
Период роста, развития, начала новых дел и самореализации – так можно охарактеризовать ближайшую неделя для Стрельцов. Понедельник – во многом решающий день для ваших дальнейших действий и планов, связанных с важными вопросами. Постарайтесь все успеть и ничего не откладывать на потом.
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Гороскоп на неделю 4-10 июля для Козерога
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня
Для Козерога важно на этой неделе не поддаваться влиянию унылых и пессимистично настроенных людей, поскольку вы слишком эмоциональны и ранимы. Во вторник вам особенно пойдет на пользу позитивное общение с друзьями и мудрыми людьми. Кстати, состояние вашего здоровья будет напрямую от этого зависеть.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Водолея
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня
У Водолеев будет подходящая неделя для серьезных перемен в жизни. Не стоит ни на кого оглядываться, а лучше самостоятельно принять правильные решения, расстаться с ненужными и мешающими вещами. В четверг обновите окружающее вас пространство – сделайте в доме ремонт или хотя бы перестановку.
Гороскоп на неделю 4-10 июля для Рыб
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня
Рыбы, это удачный период для завершения этапа обучения или образования. Повышайте свой культурный уровень, отправляйтесь в путешествие, посещайте выставки, общайтесь с интересными людьми – все это будет очень полезным для вас. А еще возможно развитие романтических отношений.
Смотрите видео гороскоп на 2021 год :
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