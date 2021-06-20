Гороскоп на неделю 20-26 июня: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Наблюдается эмоциональный подъем вплоть до взвинченности, когда становится сложно себя контролировать – таким будет начало недели.

Но вскоре эмоции уступят место чувству долга, ответственности и всепоглощающему контролю себя и окружающих. А завершение недели ознаменуется стремлением к внутренней независимости.

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Гороскоп на неделю 20-26 июня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Следующая неделя для Овнов будет вполне благополучной, хотя и не лишенной какой-то беготни, суеты и шума. Но главное, чтобы было весело, чтобы компания вас окружала позитивная и дружная – а именно так и будет. В понедельник старайтесь подходить избирательно к собеседникам – и в ответ почувствуете уверенность в себе.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Разноплановая неделя ждет Тельцов. Вроде бы позитивное начало периода плавно перерастет в неприятности в различных сферах жизни. На работе, например, в пятницу могут всплыть давние грехи, а в личной жизни в субботу выйдут на поверхность старые обиды. А это значительно может подпортить и без того взвинченное настроение.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У Близнецов отличное начало следующей недели к концу ее постепенно сойдет на "нет". Личные вопросы решаются без проблем, но вскоре вы потеряете желание заниматься этим, и руки опустятся сами собой. Выходные – это самое подходящее время, чтобы отсидеться в тени, не предпринимая никаких серьезных действий и накапливая силы.

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Гороскоп на неделю 20-26 июня для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков начинается приятный творческий период, который следует максимально использовать также и в корыстных целях. Ваши проекты и рабочие планы заинтересуют выгодных партнеров, и это принесет многообещающие союзы. Середина семидневки – подходящий период для любовных знакомств и свиданий. Не пропустите.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львов ждет разноплановая и совершенно неоднозначная неделя. С одной стороны, вас подстерегают мелкие неприятности, которые будут исходить от окружающих людей, недовольных вашими действиями. С другой – вы легко с этим справитесь, если не будете противостоять, а наоборот, пустите все на самотек.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Следующая неделя у Дев будет напоминать калейдоскоп – каждый новый день совершенно не похож на предыдущий. И уж скучать вам точно не придется. Во вторник постарайтесь отложить все важные дела на более благоприятный период. И свое негативное мнение лучше держать при себе – от него никому не будет пользы.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

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Перед настойчивыми представителями знака Весов на следующей неделе откроются заманчивые и многообещающие перспективы. Главное – не опускать руки и уверенно двигаться вперед, к цели. В четверг будьте внимательны к знакам Судьбы – возможно, вам стоит что-то изменить в себе, чтобы мир изменился по отношению к вам.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Смелых и настойчивых Скорпионов не следующей неделе ждет успех во многих сферах жизни. В среду новые рабочие проекты, а также деловые переговоры будут удачными и перспективными. Постарайтесь не откладывать в долгий ящик и уделить должное внимание решению семейных проблем и личных отношений.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Тихая и спокойная неделя наконец-то позволит расслабиться подуставшим и вымотанным Стрельцам. Несмотря на новые планы и заботы, хотя бы в выходные дни у вас найдется время и на любимое занятие, и на приятное развлечение, и даже на благостное ничегонеделанье. Однако обратите внимание на свое здоровье.

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Гороскоп на неделю 20-26 июня для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козероги на предстоящей неделе легко воспринимают поступающую информацию, им свободно дается учеба и освоение новых знаний. В понедельник прислушивайтесь к своей интуиции – она выведет вас из любых лабиринтов и неприятностей, а также подскажет, где и когда вам нужно оказаться ради важных переговоров.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Водолеям не помешает выдержка и сила воли. Вы будете способны легко выйти из себя из-за, казалось бы, незначительных неприятностей и чужих подколок. Не стоит так раздражаться, а тем более – вымещать злость на своих родных. Лучше загрузите себя физической работой и ограничьте неприятные контакты.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Рыбам сопутствует удача во многих делах. В пятницу мелкие неприятности не смогут нарушить ваш внутренний баланс, и это замечательно. Помните, что здоровье всегда дороже временных неурядиц, а нервные клетки не восстанавливаются. Также следите за деньгами и не позволяйте им бездумно уплывать на ерунду.

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