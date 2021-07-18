Гороскоп на неделю 18-24 июля: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Pexels

Неделя во многих сферах жизни начнется на повышенных и взвинченных тонах. Будет проявляться недовольство во всем и появится непреодолимое желание перемен.

Но примерно с середины недели негативные эмоции уйдут на второй план, уступая место чувству долга и ответственности. Капризам и мимолетным желаниям не будет места.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Гороскоп на неделю 18-24 июля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

В начале семидневки у Овнов возможны конфликты из-за неуверенности в своих взглядах и разногласий в семье. В понедельник постарайтесь освободиться от некоторых убеждений и мыслей, которые мешают вам сосредоточиться на главных приоритетах и получать радости жизни. Это пойдет вам на пользу.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

В вопросах финансов Тельцов подстерегает не совсем благоприятная неделя. Именно проблемы с деньгами могут стать причиной конфликтов с близкими. Будьте готовы к этому в среду. Включите всю свою способность убеждать, и уже к концу недели ситуация ощутимо улучшится, на вас перестанут обижаться.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Репутация и весомость в обществе растет с каждым днем у Близнецов. Также вас ожидают благоприятные и гармоничные отношения с коллегами и членами семьи. Отдых, путешествия и развлечения пройдут на ура, даже не сомневайтесь. Прислушайтесь к вопросам, волнующим детей, чтобы избежать проблем.

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Гороскоп на неделю 18-24 июля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Раки, на следующей неделе не игнорируйте сигналы своей интуиции – она не подведет вас в решении многих вопросов. Благодаря вашей настойчивости, в четверг вас ждет успех на работе, в финансах и личных отношениях. Однако не переутомляйтесь, поберегите здоровье и посвятите выходные релаксу.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У Львов следующая неделя пройдет в романтическом стиле. Не сдерживайте себя, если появится желание оживить привычные отношения. Вот только будьте осторожны, чтобы не стать заложниками обмана. В среду могут возникнуть финансовые проблемы на работе и разногласия в личной жизни.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Дев на следующей семидневке заканчивается период неуверенности в себе и душевной неуравновешенности. В пятницу в общении с близкими вы получите поддержку, понимание и помощь. Работа и отдых в большом коллективе пойдут вам на пользу. Только и одно, и другое важно делать с полной самоотдачей.

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Гороскоп на неделю 18-24 июля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов с начала предстоящей недели проявится несвойственная им импульсивность. Из-за этого вы рискуете претерпеть существенные изменения в любовных отношениях. Лучше проявите активность в работе или спорте, чем в своей эмоциональной сфере. Также соблюдайте осторожность на солнце и в воде.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Скорпионы смогут блеснуть остроумием и хорошим вкусом. Такое поведение сохранится у вас до самых выходных. Постарайтесь не обделять вниманием представителей противоположного пола. В среду найдите время, чтобы прислушаться к проблемам детей.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

В течение всей недели Стрельцам желательно не совершать необдуманных действий. В четверг вас неожиданно может накрыть состояние неуверенности, одиночества, непонимания. А общение с окружающими вообще может привести к ссоре. Однако ваша сила воли и здравый рассудок помогут выбраться из этого состояния.

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Гороскоп на неделю 18-24 июля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Благоприятная неделя ожидается у Козерогов. Во вторник вас ждет успех в рабочих делах и семье. А вот на выходных проявите максимальную деликатность по отношению к партнеру, иначе вам не избежать выяснения отношений. Отрицательные эмоции в этой сфере могут плохо повлиять на ваше состояние здоровья.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

В понедельник у Водолеев могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях как в семье, так и с коллегами. Придется проявить всю свою тактичность, даже если вам не хочется этого делать. Так вы уменьшите проявление агрессии и нетерпимости и вскоре сможете благополучно выйти из этого состояния.

Гороскоп на неделю 18-24 июля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Рыбам лучше всего оставаться дома и поменьше проявлять инициативу, иначе вас будут поджидать мелкие проблемы и сложности в вопросах путешествия, обучения, получения новой информации и впечатлений. Также будьте осторожны с транспортом, особенно в середине недели.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год :

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