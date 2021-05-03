Гороскоп на май-2021 для знака зодиака Рыбы: верьте в свою удачу

Рыбы / Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет май-2021 для Рыб? Какие сферы жизни порадуют больше всего? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на последний месяц весны для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Рыбы.

Работа

Собеседование / Фото: Unsplash

Рыбам будет сопутствовать удача в мае-2021. Так что можете не бояться конкурентов – вам поможет уверенность в себе. Для тех Рыб, которые находятся в активном поиске работы, есть хорошие новости: ваше резюме попадется на глаза влиятельному человеку.

Финансы

Деньги / Фото: Unsplash

Судьба предоставит вам шанс разбогатеть, если вы верите в счастливый случай, лотерею или свою фортуну. Не отказывайтесь от авантюрной, на первый взгляд, идеи, прежде чем взвесите все риски. Зато основной источник дохода продолжит стабильно пополнять ваш счет в банке.

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Здоровье

Полезное питание / Фото: Unsplash

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Берегитесь сквозняков и не пейте холодные напитки, даже если очень жарко. Переменчивая погода в мае-2021 может преподнести неприятный сюрприз в виде простуды или насморка. А лучше всего заняться укреплением иммунитета, насыщением организма витаминами и вести здоровый образ жизни.

Любовь

Любит – не любит / Фото: Unsplash

Внутренние противоречия и сомнения Рыб станут поводом для самокопания. Из-за этого вы будете чрезмерно критичны к себе и своему партнеру. Эти качества вряд ли помогут вам в мае 2021 года построить серьезные и прочные взаимоотношения.

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Отдых

Творчество / Фото: Unsplash

Хотите каких-то приятных перемен в жизни? Никого не ждите, а действуйте сами. Это может быть ремонт жилья, перестановка мебели, смена интерьера, покупка новой одежды, поиск нового имиджа. Главное – начать, вы будете довольны результатами и полны энтузиазма.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.