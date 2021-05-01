Гороскоп на май-2021 для знака Лев: вас потянет на эксперименты

Лев / Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на май-2021 ждет представителей знака Лев? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился более-менее удачно? Читайте подробный гороскоп на май 2021 года для знака Лев.

Работа

В мае-2021 Льву, как никогда, будет важна поддержка единомышленников. Слаженно работающая команда – это уже большая часть успеха даже при слабом материальном обеспечении проекта. Хотя у вас найдутся спонсоры, как только вы проявите свои деловые качества и покажете, на что способны.

Финансы

Не рассчитывайте на легкий заработок – он может так же легко уйти, как и прийти. Помните об этом, когда отправитесь за покупками. Лучше заведомо установите себе лимиты на карту и не берите много наличности. А вот прибыль в мае 2021 будет всецело зависеть от степени вашей работоспособности.

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Здоровье

Львам будет полезно заняться профилактикой сердечно-сосудистой системы. Посетите врача, сдайте анализы, разработайте оздоровительную диету, найдите время для физкультуры и зарядки по утрам. Тем более что до лета рукой подать, и кроме здоровья захочется еще и хорошо выглядеть.

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Любовь

У Льва возникнет сильное желание произвести впечатление на своего партнера. Вас будут интересовать новые переживания и опыт. Кого-то даже потянет на эксперименты. Вот только не стоит ходить налево – вы рискуете потерять то, что имеете.

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Отдых

Ехать на море в мае еще рановато, а вот организовывать для себя и семьи однодневные вылазки на природу, пикники, шашлыки и приятное общение – сам бог велел. Тем более что май радует обилием выходных дней. Так что однозначно не засиживайтесь дома, иначе заскучаете.

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