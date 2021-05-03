Гороскоп на май-2021 для знака Козерог: не проморгайте личное счастье

Козерог / Фото: Сегодня
Какой астрологический прогноз на май-2021 года обрадует или, наоборот, озадачит представителей знака Козерог? В каких жизненных сферах вам желательно максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить нужные результаты? Читайте подробный гороскоп на май 2021 года для знака Козерог.
Работа
Работа / Фото: Unsplash
В мае-2021 Козерог сможет похвастаться успехами в сфере работы и бизнеса. Ваши планы и задумки совпадут с реальностью, благодаря чему вы даже опередите конкурентов. Не расслабляйтесь и действуйте в том же направлении, не обращая внимания на критиков – они вам завидуют.
Финансы
Деньги / Фото: Unsplash
Доходы последнего весеннего месяца у Козерога будут зависеть от умения этого знака зодиака применить свои знания на практике. Возможно, от вас еще потребуются капиталовложения в собственное развитие – не стоит экономить на знаниях, в этот раз лучше отказаться от очередного гаджета.
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Здоровье
Здоровый отдых / Фото: Unsplash
В мае 2021 у Козерогов могут возникнуть необъяснимые перепады настроения то в одну, то в другую сторону. На самом деле все вполне объяснимо: вы устали, и пора дать организму возможность качественно отдохнуть. Воспользуйтесь многочисленными выходными и смените картинку перед глазами.
Любовь
Свидание / Фото: Unsplash
Сближение с партнером в мае-2021 у Козерога будет проблематичным. Это происходит из-за вашей высокой требовательности к себе и окружающим. Вас будет притягивать возможность самоутверждения, что тормозит открытые чувства.
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Отдых
Путешествие / Фото: Unsplash
Отдых, отдых и еще раз отдых – это ваш девиз на май-2021. Он необходим Козерогам, чтобы вновь поймать утраченный баланс. Основным способом релакса в этом месяце для вас станут новые впечатления и перемещения, смена окружающей обстановки, картинки и лиц.
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.
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