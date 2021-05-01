Гороскоп на май-2021 для знака Дева: учитесь ценить маленькие радости

Дева / Фото: Сегодня

Обрадует или огорчит астрологический прогноз на май-2021 представителей знака Дева? В каких сферах жизни вам необходимо проявить себя по максимуму, чтобы получить наилучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Дева.

Работа

Девам в мае 2021 года не стоит проявлять инициативу в вопросе продвижения по службе. Вам лучше занять позицию выжидания – в любом случае вы не останетесь в проигрыше. Ваши прошлые планы и наработки теперь пойдут вам на пользу.

Финансы

Запланированные финансовые вклады и расходы в мае 2021 года могут не оправдаться. Так что поумерьте свой пыл. Зато для Дев это подходящее время, чтобы заняться накоплением на будущий отдых, поездки и развлечения в ближайший летний сезон.

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Здоровье

Влияние весны заметно подточило ваше общее самочувствие. Но паниковать не стоит, просто старайтесь более своевременно реагировать на тревожные сигналы организма. Позаботьтесь о регулярной зарядке или тренировках, чтобы к лету привести свою фигуру в желаемую форму.

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Любовь

У Девы проявится чрезмерное влечение к инициативным и предприимчивым людям. Они будут вас зажигать и подпитывать. Но для этого не обязательно менять партнеров: можно просто придать драйва вашим нынешним взаимоотношениям.

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Отдых

Постарайтесь извлекать максимальную пользу и подпитку для организма, а также пополнять свой энергетический запас из частых и ярких майских праздников. Вылазки на природу, прогулки на свежем воздухе, еда на природе и полноценный сон – ваши лучшие помощники в организации отдыха.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.