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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чтобы укрепить здоровье – простые рецепты салата и лимонада из щавеля

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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13 мая, 14:00
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Щавель – доступный украинский суперфуд, который поможет укрепить иммунитет, зрение, насытить организм железом и не только. Что приготовить из щавеля – в статье
Простые рецепты салата и лимонада из щавеля помогут укрепить здоровье и иммунитет
Простые рецепты салата и лимонада из щавеля помогут укрепить здоровье и иммунитет / Фото: vogue.ua, freepik.com

Самая полезная для людей еда, согласно рекомендациям ВООЗ – та, что растет в регионах их проживания: поэтому любимый многими украинцами щавель будет как раз кстати. Давайте разберемся, чем же полезна эта зелень и что еще, кроме зеленого борща, можно приготовить из щавеля.

Высокое содержание клетчатки в щавеле улучшает пищеварение, калий помогает регулировать давление, витамин С укрепляет иммунитет, витамин А улучшает зрение. А еще щавель – источник железа. Молодые нежные листья этой зелени хорошо добавлять в салаты, а из позднего урожая – готовить лимонады и варить зеленый борщ.

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Молодые листья щавеля хорошо добавлять в салаты, а из позднего урожая – готовить лимонады и варить зеленый борщ
Молодые листья щавеля хорошо добавлять в салаты, а из позднего урожая – готовить лимонады и варить зеленый борщ / Фото: Instagram, Pixabay, freepik.com

Так, чтобы быстро приготовить салат из щавеля, понадобится:

  • 100 г смеси салатной зелени
  • 50 г щавеля
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 3 редиса
  • 3 перепелиных яйца
  • 6 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 0,5 ч. л французской горчицы
  • 1 ч. л. меда;
  • соль и перец по вкусу.

В миске смешать масло, горчицу, мед и специи, это будет соус. Перепелиные яйца сварить вкрутую. На помидорах у ножки нужно сделать надрез крестиком, бросить на 10 секунд в кипяток, а затем поместить в ледяную воду. Снять шкурку, порезать кубиками.

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Из щавеля также можно приготовить лимонад, который подают с лимоном или лаймом и льдом
Из щавеля также можно приготовить лимонад, который подают с лимоном или лаймом и льдом / Фото: freepik.com

Огурец разделить ножом на тонкие длинные полоски, а редис на тоненькие кружки. Выложить салатную смесь и листья щавеля на тарелку, сверху выложить овощи, разрезанные на половинки яйца и полить приготовленным соусом.

А запивать салат можно лимонадом из щавеля, возьмите:

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  • 1 пучок щавеля
  • 2 лимона
  • 15 г свежего имбиря
  • 3–4 ст. л. сахара
  • 1 л газированной воды
  • 300 мл воды.

Влейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и очищенный, нарезанный тонкой соломкой имбирь, затем нужно довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут. После следует процедить и остудить сироп. Щавель перебрать, помыть и смолоть в блендере до однородного состояния.

Щавель также можно использовать для начинок блюд или законсервировать на зиму
Щавель также можно использовать для начинок блюд или законсервировать на зиму / Фото: Pinterest

Перемешать полученное пюре с имбирным сиропом, добавить 500 мл газировки, сок одного лимона и поставить в холодильник на 15 минут. Охлажденный напиток процедить, долить оставшуюся газировку и подавать со льдом и тоненькими ломтиками лимона.

Что еще приготовить из щавеля, можно ли использовать щавель для начинок – рецепты полезных блюд читайте на vogue.ua.

Также ранее мы писали, как приготовить полезный крем-суп из черемши.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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