Гид по подаркам: что подарить близким на День Святого Николая от украинских брендов

Что подарить близким на День Святого Миколая 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Святого Николая ждут все — и в три года, и в тридцать три. А что может быть приятнее, чем найти под подушкой вожделенные вещи и сладкие угощения? Верно, положить их под эту подушку! Мы уже выбрали, что подарить женщинам и мужчинам, но решили найти лучшие варианты у отечественных брендов

Для всех, кто в этом году хочет стать настоящим Николаем и порадовать родных удачными презентами, мы вместе с проектом "Всі. Свої" составили список подарков от украинских брендов . Вам остается только выбрать и тихо "подложить" сюрприз: классные эмоции гарантированы всем!

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Декор

Часть месяца от Isaeva Gallery

Начнем сразу с необычного: всем мечтателям и мечтательницам, которые обожают смотреть на звезды и восхищаются космосом, можно смело дарить декор от Isaeva Gallery. Часть месяца в стеклянной раме ручной работы украсит жилье и будет напоминать: мечтать стоит масштабно и смело!

Часть месяца от Isaeva Gallery / Фото: пресс-служба

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Растения в горшках от Mini Plant

Миниатюрные керамические горшки с растениями – хороший подарок для кого-либо. Их легко транспортировать, можно поставить в офисе или дома, в спальне или на кухне. Набор из трех растений существуют у бренда Mini Plant.

Растения в горшках от Mini Plant / Фото: пресс-служба

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Керамика от Tatli ceramics

Без керамики не обходится ни один подарочный гид. И это ясно! Вы только посмотрите, какую красоту можно купить у бренда Tatli ceramics: тарелочки из серии "Авангард" созданы по мотивам знаменитой картины "Танец" Анри Матисса. Удивят всех, кто любит искусство и ценит эстетские вещи.

Керамика от Tatli ceramics / Фото: пресс-служба

Для детей

Настольная игра от "Ігромаг"

Настольная игра Dobble от "Ігромаг" пригодится во время вечеринок, праздников и гостей, когда взрослые и ребята собираются веселой компанией. Эта простая и веселая забава: в маленькой металлической коробочке находятся 55 круглых карточек с разными изображениями. Игроки должны найти одинаковые рисунки на двух картах: оторваться невозможно, поверьте!

Настольная игра от "Ігромаг" / Фото: пресс-служба

Книга от "Каламар"

Ни один малыш еще не отказывался от чтения на ночь! На этот раз выберите книгу издательства "Каламар". "Красная одежда для маленькой птички" – это хорошая рождественская история, которая учит детей сочувствовать и делиться.

Книга от "Каламар" / Фото: пресс-служба

Одежда от CHARIVNI

Комплекты "Бемби" и "Ягодки" от бренда CHARIVNI — именно то, что необхідно ребятам к праздникам. Сшитые из стопроцентного хлопка, они позаботятся о комфорте малыша для зимних каникул и домашних посиделок. А принты прибавят настроения: в таких лугах можно даже на новогоднюю фотосессию.

Одежда от CHARIVNI / Фото: пресс-служба

Гастрономия

Шоколад от Жужа shop

По праздникам классно дарить шоколад, особенно если он красиво оформлен в подарочный набор. Именно такой у бренда Жужу shop: новогодний бокс "Только шоколад" порадует плитками с разными вкусами. Клубника и вишня, миндаль и перец чили порадуют самых взыскательных шоколадных гурманов.

Шоколад от Жужа shop / Фото: пресс-служба

Шоколадные фигурки от "Мастерская сладостей"

Сказочных снеговиков из настоящего бельгийского шоколада предлагает бренд "Мастерская сладостей". И мы обязательно возьмем парочку на подарки родным, потому что это супер символично и атмосферно.

Шоколадные фигурки от "Майстерня солодощів" / Фото: пресс-служба

Конфеты от Smart Food

Завершают наш топ сладких подарков конфеты от Smart Food. В составе – кероб, матча, масло кокоса, масло какао, кокосовая стружка, стевия, кешью, грецкий орех и клетчатка. Целое море пользы в действительно вкусных сладостях.

Конфеты от Smart Food / Фото: пресс-служба

Одежда и аксессуары

Свитер от MINNK

Стопроцентный хлопок в составе, базовый цвет, трендовый оверсайзный фасон – все это делает свитер от бренда MINNK желанным презентом для ваших подруг, любимых, мам и сестер. С ним вы подарите тепло во всех смыслах.

Свитер от MINNK / Фото: пресс-служба

Платок от My Scarf

Шелковый платок с роскошным принтом — вау-подарок для следящих за трендами. Ведь данный аксессуар уверенно возглавляет списки самых модных, а еще его можно стилизовать разными способами. Платок от My Scarf можно носить на шее, сумке, вплетать в прическу и в петличку пиджака, завязывать на руку вместо браслета, использовать в качестве платка или бандана.

Платок от My Scarf / Фото: пресс-служба

Аксессуары от UDLER

Подарочные наборы UDLER состоят из стильных аксессуаров из натуральной кожи. Кошелек, картхолдер, пояс, косметичка, обложка на паспорт, брелок – может быть множество классных комбинаций. А еще производитель дарит бесплатное тиснение инициалов всем покупающим набор.

Аксессуары от UDLER / Фото: пресс-служба

Украшения

Серьги от FIBULA

Если дарить серьги, то только такие изящные и оригинальные, как у бренда FIBULA. Изготовлены из серебра и натурального жемчуга: жемчужные подвески снимаются, превращая серьги в настоящий модный конструктор. Можно носить кольца отдельно или создать неповторимый асимметричный набор, сняв одну подвеску. Девушки такой подарок точно оценят!

Серьги от FIBULA / Фото: пресс-служба

Браслеты от TresCode

Еще один вариант украшений на подарок – триo браслетов от бренда TresCode. Два из них изготовлены из дерева и латуни на резинке, один полностью латунный. Можно носить аксессуары комплектом или по одному, создавая каждый раз новую стилизацию.

Браслеты от TresCode / Фото: пресс-служба

Кольца от Siayvo

Если же универсальность и лаконичность — не ваша история, делаем подарок максимально оригинальным, ни на что не похожим. Таким, как кольца от бренда Siayvo. Плавные формы, выразительная массивность, тактильность и объем – это то, что отличает их в числе других украшений и делает идеальным подарком для особых людей в вашей жизни.

Кольца от Siayvo / Фото: пресс-служба

Понравились ли идеи для подарков? Мы знаем где все это купить! Приходите 18-19 декабря на Десятинную, 12: Всі. Свої устраивают Самый большой маркет подарков Киева, который представит лучшие презенты к Николаю, и другим новогодним праздникам. Гостей ждут подарки от украинских производителей посуды, текстиля, декора для дома, одежды, украшений, белья, книг, детских игрушек, косметики, парфюмерии, аксессуаров, гастрономии и сувениров.

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