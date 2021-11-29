День Святого Николая 2021: что подарить мужчинам

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Подарки мужчине на День Святого Николая 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

19 декабря – День Святого Николая 2021 – день, который начинает цикл рождественских праздников. С детства мы привыкли заглядывать утром под подушку и находить что-то особенное и желанное. Кстати, уже пора выбирать новогоднюю елку и начинать коллекционировать подарки под ней.

Не только дети обожают День Святого Николая, но и взрослые. Поэтому нам так важно баловать наших любимых трогательными сюрпризами в этот волшебный день.

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Но что подарить на День Святого Николая любимому человеку, чтобы подарок был практичен и запомнился надолго? Давайте разбираться.

Что подарить парню на День Святого Николая 2021: универсальные подарки

Старая-добрая классика никогда не выйдет из моды. Особенно стоит присмотреться к классическим вариантам подарков, если тот, для кого вы его выбираете – консервативных взглядов на жизнь.

Парфюм. Наверняка, вы знаете его любимый аромат или примерно предполагаете, что ему может понравиться. Если все верно, значит духи будут точным попаданием в цель. Кроме того, парфюма много не бывает.

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Аксессуары. Правильно выбранные аксессуар всегда пригодится и станет отличным дополнением к образу мужчины. Можно подарить стильные наручные часы, оригинальный кошелек, запонки, браслет, подвеску с каким-то символическим значением.

Одежда. Мужчины хоть это и скрывают, но очень любят выглядеть хорошо. Это значит, что вы не прогадаете, подарив парню свитер, шарф или шапку.

Игровая приставка. Если парень геймер, тогда такой подарок не оставит его равнодушным. Но готовьтесь к тому, что вам будет не хватать внимания пару дней, пока он наиграется.

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Средства ухода. Парни никогда вам не признаются, но они обожают все, что стоит на женских полочках в ванной. Мужичинам нравится хорошо пахнуть, прикасаться к мягким волосам и даже, не поверите, пользоваться кремом для лица. Поэтому набор мужской уходовой косметики будет очень кстати.

Что подарить мужчине на День Святого Николая 2021: еда и напитки

Сладкие подарки подойдут сладкоежкам. Если вы знаете точно, что ваш мужчина из таких, тогда вам есть где разогнаться. А вот солененькое подойдет любителю вечеринок и вечерних киносеансов за бокалом пива.

Своими руками. Клише "Лучший подарок – сделанный своими руками" не оправдывает себя, если вы не маленький милый ребенок, поэтому давайте будем реалистами. Уверены в своих силах – вперед!

Сладкий набор. Праздничная коробочка с его любимыми вкусностями – именно то, что нужно на День Святого Николая. К тому же, как еще получать энергию в эту холодную погоду!

Колбаски и напитки покрепче. Такой набор понравится брутальному мужчине. Он им обязательно захочет похвастаться в кругу друзей, с которыми и продегустирует его содержимое.

Подарки на День Николая для мужчины:

эмоции и впечатления

Сильные эмоции всегда выигрывают у материальных подарков. Восторг, который можно получить от правильно подобранного сюрприза, ни с чем не сравнится.

Сертификат. Если мужчина давно мечтал полетать на маленьком двухместном самолете или ощутить драйв на внедорожном мотоцикле, тогда вы знаете, что дарить.

Путешествие. Ничто так не расширяет наш кругозор, как путешествия. Не обязательно в другие страны, ведь в Украине есть много неизведанных мест, в которых он, возможно, давно мечтает побывать. Устройте ему незабываемый уикенд.

Романтика. Подарите мужчине романтический вечер на джазовом концерте или ужин при свечах на крыше многоэтажки с красивой панорамой. Спа-день для двоих тоже запомнится надолго, как и урок танцев.

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