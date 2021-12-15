Що подарувати близьким на День Святого Миколая від українських брендів

Що подарувати близьким на День Святого Миколая 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
Святого Миколая чекають усі — і в три роки, і в тридцять три. А що може бути приємніше, аніж знайти під подушкою омріяні речі та солодкі частування? Правильно, покласти їх під цю подушку! Ми вже вирішили, що подарувати жінкам та чоловікам, але вирішили знайти найкращі варіанти у вітчизняних брендів.
Для всіх, хто цього року хоче стати справжнім Миколайком і порадувати рідних найвдалішими презентами, ми разом із проєктом "Всі. Свої" склали список подарунків від українських брендів. Вам лишається тільки обрати й тихцем "підкласти" сюрприз: класні емоції гарантовано всім!
Декор
Частинка місяця від Isaeva Gallery
Почнемо одразу з незвичного: усім мрійникам та мрійницям, які обожнюють дивитися на зірки та захоплюються космосом, сміливо можна дарувати декор від Isaeva Gallery. Частинка місяця у скляній рамі ручної роботи прикрасить житло та нагадуватиме: мріяти варто масштабно та сміливо!
Рослини в горщиках від Mini Plant
Мініатюрні керамічні горщики з рослинками — гарний подарунок для будь-кого. Їх легко транспортувати, можна поставити в офісі чи вдома, у спальні чи на кухні. Набір з трьох рослинок є у бренду Mini Plant.
Кераміка від Tatli ceramics
Без кераміки не обходиться жоден подарунковий гід. І це зрозуміло! Ви тільки подивіться, яку красу можна купити у бренду Tatli ceramics: тарілочки з серії "Авангард" створені за мотивами знаменитої картини "Танець" Анрі Матісса. Вразять усіх, хто любить мистецтво та цінує естетські речі.
Для дітей
Настільна гра від "Ігромаг"
Настільна гра Dobble від "Ігромаг" стане у нагоді під час вечірок, свят і гостей, коли дорослі та діти збираються веселою компанією. Ця проста і весела забава: у маленькій металевій коробочці знаходяться 55 круглих карток із різними зображеннями. Гравці мають знайти однакові малюнки на двох картках: відірватися неможливо, повірте!
Книга від "Каламар"
Жоден малюк ще не відмовлявся від читання на ніч! Цього разу оберіть книгу від видавництва "Каламар". "Червона одежина для маленької пташини" — це добра різдвяна історія, яка вчить дітей співчувати і ділитися.
Одяг від CHARIVNI
Комплекти "Бембі" та "Ягідки" від бренду CHARIVNI — саме те, що треба дітлахам до свят. Пошиті зі стовідсоткової бавовни, вони подбають про комфорт малюка під зимових канікул та домашніх посиденьок. А принти додадуть настрою: у таких луках можна навіть на новорічну фотосесію.
Гастрономія
Шоколад від Жужу shop
На свята класно дарувати шоколад, особливо якщо він красиво оформлений у подарунковий набір. Саме такий є у бренду Жужу shop: новорічний бокс "Тільки шоколад" порадує плитками з різними смаками. Полуниця та вишня, мигдаль та перець чилі порадують найвибагливіших шоколадних гурманів.
Шоколадні фігурки від "Майстерня солодощів"
Казкових сніговиків зі справжнього бельгійського шоколаду пропонує бренд "Майстерня солодощів". І ми обов’язково візьмемо кілька на подарунки рідним, бо це супер символічно та атмосферно.
Цукерки від Smart Food
Завершують наш топ солодких подарунків цукерки від Smart Food. У складі — кероб, матча, масло кокоса, масло какао, кокосова стружка, стевія, кеш’ю грецький горіх та клітковина. Ціле море користі у дійсно смачних солодощах.
Одяг та аксесуари
Светр від MINNK
Стовідсоткова бавовна у складі, базовий колір, трендовий оверсайзний фасон — усе це робить светр від бренду MINNK бажаним презентом для ваших подруг, коханих, мам та сестер. З ним ви подаруєте тепло у всіх сенсах.
Хустка від My Scarf
Шовкова хустка з розкішним принтом — вау-подарунок для тих, хто слідкує за трендами. Адже цей аксесуар впевнено очолює списки наймодніших, а ще його можна стилізувати багатьма різними способами. Хустку від My Scarf можна носити на шиї, сумці, вплітати в зачіску та в петличку піджака, зав’язувати на руку замість браслета, використовувати як хустку чи бандану.
Аксесуари від UDLER
Подарункові набори від UDLER складаються зі стильних аксесуарів з натуральної шкіри. Гаманець, картхолдер, пасок, косметичка, обкладинка на паспорт, брелок — може бути безліч класних комбінацій. А ще виробник дарує безкоштовне тиснення ініціалів усім, хто купує набір.
Прикраси
Сережки від FIBULA
Якщо дарувати сережки, то тільки такі витончені й оригінальні, як у бренду FIBULA. Виготовлені зі срібла та натуральних перлин: перлові підвіски знімаються, перетворюючи сережки на справжній модний конструктор. Можна носити кільця окремо, або ж створити неповторний асиметричний набір, знявши одну підвіску. Адресатка такий подарунок точно оцінить!
Браслети від TresCode
Ще один варіант прикрас на подарунок — тріo браслетів від бренду TresCode. Два з них виготовлені з дерева та латуні на резинці, один — повністю латунний. Можна носити аксесуари комплектом або поодинці, створюючи щоразу нову стилізацію.
Каблучки від Siayvo
Якщо ж універсальність та лаконічність — не ваша історія, тоді робимо подарунок максимально оригінальним, ні на що не схожим. Таким, як каблучки від бренду Siayvo. Плавні форми, виразна масивність, тактильність та об’єм — це те, що відрізняє їх з-поміж інших прикрас і робить ідеальним подарунком для особливих людей у вашому житті.
Сподобались ідеї для подарунків? Ми знаємо, де все це купити! Приходьте 18–19 грудня на Десятинну, 12: Всі. Свої влаштовують Найбільший маркет подарунків Києва, який представить найкращі презенти і до Миколая, і до інших новорічних свят. На гостей чекають подарунки від українських виробників посуду, текстилю, декору для дому, одягу, прикрас, білизни, книг, дитячих іграшок, косметики, парфумів, аксесуарів, гастрономії та сувенірів.
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