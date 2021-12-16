Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Итоги 2021 года: Украина в ТОП-5 рейтинга Pornhub

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
16 декабря, 17:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оказывается, самый популярный день для посещения сайта – воскресенье, а вот реже всего люди интересуются "клубничкой" в пятницу
Украина лидирует в рейтинге Pornhub
Украина лидирует в рейтинге Pornhub / Фото: Коллаж: Сегодня

Pornhub представил восьмой ежегодный отчет по пользованию сервисом. Авторы назвали самые актуальные тенденции, термины, темы и поисковые запросы за 2021 год. Также итоги года подвела компания Apple – назвала 10 лучших подкастов.

Итак, темой №1 в 2021 году на Pornhub стал хентай. За ним идет романтика, групповой секс, фитнес, обмен, челлендж, трансгендер, готы, соседи. Десятое место досталось обучающим роликам, например, как надеть презерватив или найти точку G.

Реклама

В японской культуре хентай может обозначать любой вид сексуального фетиша. Но во всем мире он часто описывается как порнографическая форма аниме, стиль японского кино и телевизионной анимации.

– объясняют в Pornhub.

В ТОП-5 категорий – японское, лесбиянки, хентай, MILF, секс втроем и другие. Помимо этого, в 2021 активной возрос интерес аудитории к таким категориям: бисексуальный мужчина, крупные ягодицы, женский оргазм, оргия и другие. Касательно страницы Pornhub для ЛГБТ, то здесь почетное первое место занимает гей-порно.

Реклама

Если говорить про страны, то список возглавляют пользователи из США. Далее – Великобритания, Япония и Франция. Украина поднялась на 2 строчки и получила 14 место.

Самый популярный день посещения – воскресенье. А вот меньше всего пользуются услугами сайте в пятницу. Топовое время – от 22 вечера до 1 часа ночи.

Реклама

За 2021 год процент женщин на сайте увеличился на 35%, а мужчин – всего на 5%. Количество же украинок выросло на 10% и равняется 42% против 58% мужчин. Интересно, что в списке из 20 стран Украина заняла 5 место среди женской аудитории Pornhub.

Еще сервис сравнил интересы по возрасту. Поколение Z (от 18 до 24 лет) ищет видео категорий лесбиянки, хентай, косплей и трансгендеров. Поколение Y (от 25 до 34 лет) пристрастилось к азиатскому порно и POV. Главное место занимает поколение X (от 35 до 54 лет) – их интересует мультяшное и межрасовое порно, бумеры ищут мастурбацию и зрелость.

В топе персонажей – Гарли Квинн, Чудо Женщина, Гарри Поттер, Черная Вдова и Человек-Паук. Самые популярные сериалы: "Симпсоны", "Юные Титаны", "Скуби Ду", "Губка Боб", "Игра в кальмара" и "Игра престолов".

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять