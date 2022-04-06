Эмиграция в Португалию: как пересечь границу и получить статус временной защиты / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжают рассказывать об эмиграции украинцев в разные страны мира. Вы знаете, как переехать без стресса в Норвегию и адаптироваться в стране. Как получить статус временной защиты в Португалии, без проблем найти работу и изучить португальский – расскажем в новом материале.

Пересечение границы

Украинцам для посещения Португалии необходим биометрический паспорт. Если документ утерян, подайте запрос на получение единого туристического документа (TVU) в посольство Португалии. Его предоставят беженцам в случае оправданной срочности. Для эмиграции с ребенком не требуется разрешение от второго родителя на выезд.

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Если вы будете лететь самолетом в Португалию, то заполните форму и при регистрации покажите отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Украинцам авиакомпания TAP предлагает бесплатные билеты на рейсы из Польши или Румынии в Португалию.

Преимущества временной защиты для украинцев

Украинцам на основании статуса о временной защите, предоставляют разрешение на проживание и идентификационные номера:

идентификационный номер налогоплательщика (NIF);

идентификационный номер социального страхования (NISS);

идентификационный номер Национальной Службы Здравоохранения (NUS).

/ Фото: Pexels

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Имея их, украинец будет пользоваться медицинскими услугами в государственных учреждениях, получит социальную защиту, право на образование и трудоустройство. Срок действия защиты – 12 месяцев с правом на продолжение, если война в Украине не закончится.

Получение временной защиты

Беженцы от 18 лет заполняют заявку на получение временной защиты на портале SEF for Ukraine. Если онлайн-способ не для вас, посетите Национальный центр поддержки интеграции мигрантов (CNAIM) в Лиссабоне, Порту или Фару, и заполните заявку оффлайн. Заявку для несовершеннолетних заполняют оффлайн в одной из 24 эксклюзивных служб SEF.

Поиск работы

Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP) создал платформу "Португалия для Украины", где работодатели опубликовали более 2 тыс. актуальных вакансий.

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Украинцам, которые в поиске работы, необходимо зарегистрироваться в любом отделении IEFP, заполнить онлайн-форму или отправить электронное письмо с запросом по адресу job.ukraine@iefp.pt. После регистрации Институт занятости и профессиональной подготовки будет отправлять вам вакансии, которые могут заинтересовать.

/ Фото: Pexels

Получив статус о временной защите, украинцы откроют счет в любом банковском учреждении Португалии и смогут осуществлять предпринимательскую деятельность на территории страны.

Изучение португальского языка

Зарегистрируйтесь в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP), чтобы получить доступ к сертифицированному обучению. Жмите по ссылке, чтобы посмотреть информацию о 117 курсах, которые доступны в 24 учебных центрах страны.

/ Фото: Pexels

Если требуется помощь в поиске курсов, свяжитесь с Верховным комиссариатом по вопросам миграции (ACM) через любой местный центр поддержки по вопросам интеграции мигрантов (CLAIM). Или с Офисом содействия изучению португальского языка, отправив письмо на почту glpt@acm.gov.pt или позвонив на горячую линии для эмигрантов по телефону +351 218 106 191 (график от 9:00 до 19:00).

Подробнее об эмиграции в Португалию читайте на Vogue.ua.

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