Еміграція до Португалії: як перетнути кордон та отримати статус тимчасового захисту / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" продовжує розповідати про еміграцію українців у різні країни світу. Ви знаєте, як переїхати без стресу до Норвегії та адаптуватися в країні. Як отримати статус тимчасового захисту в Португалії та без проблем знайти роботу і вивчити португальську – розповімо в новому матеріалі.

Перетин кордону

Українцям для відвідин Португалії необхідний біометричний паспорт. Якщо документ загублений, то подайте запит на отримання єдиного туристичного документа (TVU) до посольства Португалії. Його нададуть біженцям у випадку виправданої терміновості. Для еміграції з дитиною не потрібен дозвіл від другого з батьків на виїзд.

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Якщо ви будете летіти літаком до Португалії, то заповніть форму та під час реєстрації покажіть негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Українцям авіакомпанія TAP пропонує безоплатні квитки на рейси з Польщі чи Румунії до Португалії.

Переваги тимчасового захисту для українців

Українцям на підставі статусу про тимчасовий захист, надають дозвіл на проживання та ідентифікаційні номери:

ідентифікаційний номер платника податків (NIF);

ідентифікаційний номер соціального страхування (NISS);

ідентифікаційний номер Національної Служби Охорони Здоров’я (NUS).

/ Фото: Pexels

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Маючи їх, українець буде користуватися медичними послугами в державних установах, отримає соціальний захист, право на освіту та працевлаштування. Термін дії захисту – 12 місяців з правом на продовження, якщо війна в Україні не завершиться.

Отримання тимчасового захисту

Біженці від 18 років заповнюють заявку на отримання тимчасового захисту на порталі SEF for Ukraine. Якщо онлайн-подача не для вас – відвідайте Національний центр підтримки інтеграції мігрантів (CNAIM) у Лісабоні, Порту чи Фару та заповніть заявку оффлайн. Заявку для неповнолітніх осіб заповнюють оффлайн в одній з 24 ексклюзивних служб SEF.

Пошук роботи

Інститут зайнятості та професійної підготовки (IEFP) створив платформу "Португалія для України", де роботодавці опублікували понад 2 тис. актуальних вакансій.

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Українцям, які шукають роботу, необхідно зареєструватися в будь-якому відділенні IEFP, заповнити онлайн-форму чи надіслати електронний лист з запитом на адресу job.ukraine@iefp.pt. Після реєстрації Інститут зайнятості та професійної підготовки (IEFP) надсилатиме вам вакансії, які можуть зацікавити.

/ Фото: Pexels

Отримавши статус про тимчасовий захист, українці відкриють рахунок в будь-якій банківській установі Португалії й зможуть здійснювати підприємницьку діяльність на території країни.

Вивчення португальської мови

Зареєструйтеся в Інституті зайнятості та професійної підготовки (IEFP), щоб отримати доступ до сертифікованого навчання. Тисніть на посилання, щоб переглянути інформацію про 117 курсів, які доступні в 24 навчальних центрах країни.

/ Фото: Pexels

Якщо потрібно допомога з пошуком курсів, зв’яжіться з Верховним комісаріатом з питань міграції (ACM) через будь-який місцевий центр підтримки з питань інтеграції мігрантів (CLAIM). Або з Офісом сприяння вивченню португальської мови, відправивши лист на пошту glpt@acm.gov.pt чи зателефонувавши на гарячу лінію для емігрантів за номером телефону +351 218 106 191 (графік від 9:00 до 19:00).

Детальніше про еміграцію до Португалії читайте на Vogue.ua.

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