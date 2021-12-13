Елена Зеленская рассказала, какая книга идеальна для зимних вечеров

Елена Зеленская рассказала, что читать зимой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская опубликовала в Instagram пост, в котором поделилась, какую книгу сейчас читает на украинском языке. Пока мы рассматриваем образы первой леди Украины, Зеленская отметила, что эта неделя в стране объявлена Национальной неделей чтения.
По словам Елены, этот праздник должен объединить читателей, писателей, библиотекарей, издателей и книголюбов по всей стране.
Что касается ее личного выбора, то супруга президента Украины рассказала, что сейчас читает книгу британской писательницы Джоан Харрис под названием "Пять четвертинок апельсина".
Хотела чего-то атмосферного, во что можно закутаться декабрьским вечером, как в мягкий плед, теплой семейной саги на фоне исторических событий – вроде "Хорошего года" или "Жареных зеленых помидоров…". Получила большее: вместе с трогательными детскими воспоминаниями и семейными историями – это книга о войне. О ее страшных последствиях даже через поколение. О преждевременном взрослении детей и незрелости взрослых. О ненависти, которую может остановить только любовь.
Первая леди рассказала, как можно присоединиться к Неделе чтения. Для этого нужно:
- Сходить в библиотеку и взять там книги.
- Купить книги в качестве подарка близким либо подарить новые издания библиотеке или школе.
- Посмотреть спектакль "Я – Леся" – про юношеские годы Леси Украинки.
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