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Елена Зеленская открыла Неделю инклюзивности и разнообразия в стильном костюме-тройке (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
29 ноября, 17:56
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Первая леди Украины выглядела как всегда потрясающе
Елена Зеленская в трендовом костюме-тройка
Елена Зеленская в трендовом костюме-тройка / Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская, которая ранее запустила очередной аудиогид во Львове, открыла Неделю инклюзивности и разнообразия на платформе Danone Ukraine.

Первая леди Украины приняла участие в живой панельной дискуссии с участниками сообщества "Бизнес без барьеров". Представители компаний рассказали о последних достижениях в реализации безбарьерности в своих бизнесах.

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Любой бизнес – большой или малый – это социальный организм. Он оказывает непосредственное влияние на социальную атмосферу в стране – удовлетворенность граждан уровнем и образом жизни. Поэтому в интересах страны создавать условия, чтобы бизнес был ответственным корпоративным гражданином. Чтобы он понимал свой вклад в социальные изменения. Задача государства – поставить общие цели, определить приоритеты для того, чтобы делать важные вещи сообща. И безбарьерность – одна из таких больших целей. Ведь возможности для каждого – это возможности для всех! – отметила Елена Зеленская.

Для мероприятия супруга президента выбрала костюм-тройку в клетку серо-коричневого оттенка. Деловой образ Зеленской состоял из широких брюк, жилетки и пиджака. Лук первая леди страны дополнила туфлями на высоком каблуке кофейного цвета и белой рубашкой.

Свой образ Зеленская завершила аккуратно уложенными волосами, сдержанным ожерельем и маникюром в приглушенно-красном оттенке.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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