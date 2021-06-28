Дорофеева забавно поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила его домашнее прозвище

Сегодня, 28 июня, украинскому певцу исполняется 33 года. В комментариях к публикации Нади многие поклонники поздравили артиста с днем рождения и написали десятки приятных слов

Сегодня Дантесу, который недавно выпустил свой первый сольный альбом, исполняется 33 года. На своей странице в Instagram его супруга Надя Дорофеева опубликовала забавный и одновременно очень трогательный пост, рассекретив домашнее прозвище артиста.

"Киса – именно так я называю тебя все эти 10 лет, и ты до сих пор не бросил меня из-за этого. С днем рождения тебя, мой дорогой и любимый Вова. Я знаю, что сейчас у тебя все только начинается. Верю в тебя. Всегда", – написала Надя.

Надя Дорофеева трогательно поздравила Дантеса с днем рождения / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях Владимир Дантес ответил супруге и раскрыл еще одно свое прозвище:

"Спасибо, Киса. Ты еще себе позволяешь "Володичка", – написал Дантес.

Скриншот: Instagram

Надя Дорофеева и Владимир Дантес начали встречаться в 2011 году, а поженилась спустя четыре года, в 2015. Певец делал предложение своей возлюбленной целых три раза.

Отметим, что Владимир Дантес стал популярным со времен участия в группе "ДиО. фильмы" с Вадимом Олейником, которая образовалась после участия ребят в шоу "Фабрика звезд-2". После того, как в 2015 году группа распалась Владимир на некоторое время ушел в затишье, начал карьеру ведущего, и, как считали поклонники, стал менее популярным, чем его жена.

Дантес и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Спустя некоторое время в соцсетях и СМИ его начали упоминать, как "муж Дорофеевой", что, по мнению многих, могло обидеть Владимира. Но, обладая отличным чувством юмора, Дантес наоборот лишь посмеялся над этой ситуацией. Он даже завел видеоблог на YouTube, который так и назвал "Муж Нади Дорофеевой". Уже сейчас артист выпустил свой первый альбом и активно начал развивать сольную карьеру.

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