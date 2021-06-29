Дорофееву засняли в купальнике у нее дома. Звезда блеснула точеной фигурой и бюстом (фото)

31-летняя певица похвасталась роскошной спортивной фигурой в купальнике. Звезда сделала пару фото в один из летних дней, сидя в беседке своего дома

Надя Дорофеева в купальнике / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева, супруг которой ранее сделал откровенные признания в новом интервью, воспользовалась перерывом между работой, чтобы насладиться сезоном. Артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных во время отдыха в беседке. Пока лето в самом разгаре, можно устроить путешествие мечты. Например, посетить Грецию и Исландию под Киевом.

Новыми кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. На снимках Надя Дорофеева выглядела непринужденно, будто ее сфотографировали случайно. При этом артистка показала соблазнительные формы и точеную фигуру в розовом купальнике. Оказалось, что звезда в этот момент смотрела, что ей написали поклонники к недавнему музыкальному видео.

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", – написала Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дантес одним из первых оценил фото супруги. Коллеги и поклонники Нади Дорофеевой, как всегда, были в восторге от ее форм и стиля.

"Этот купальник на этот пресс, кайф"

"Красотка"

"Фигура – топ"

"Почему, Надя, вы такая красивая?"

Тем временем клип Нади Дорофеевой на песню "Почему" собрал уже более двух миллионов просмотров на YouTube. Кстати, многим это видео напомнило клип австралийской певицы Sia. Здесь мы сравнили два видео.

Смотрите интервью Нади Дорофеевой о карьере, семье и детях:

Напомним, что ранее Надя Дорофеева забавно поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила его домашнее прозвище.