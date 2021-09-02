Доктор Комаровский начинает консультировать на канале «Украина» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Все мечтают попасть на прием к доктору Комаровскому. Его опыт и профессионализм уже давно завоевали любовь у миллионов людей. Детский врач, кандидат медицинских наук и автор популярных книг и статей, который недавно рассказал, как научить ребенка есть овощи, просто и доступно отвечает даже на самые каверзные вопросы и помогает разобраться в сложных ситуациях.

По словам известного педиатра, чаще всего родителей интересуют вопросы о развитии их детей:

Нормально ли не переворачиваться ребенку в 8 месяцев? Нормально ли говорить всего 5 слов в годик? Справлять нужду в подгузник в 3 года? В общем, основное волнение – убедиться в том, что "наш ребенок не хуже других".

А что именно интересует телезрителей канала "Украина" – все узнают совсем скоро.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram. Если вы уже знаете, что спросить у доктора Комаровского, не пропустите премьеру рубрики в программе "Ранок з Україною".

Ранее доктор Комаровский ответил на следующие вопросы: