Как научить ребенка есть полезную еду – советует доктор Комаровский

Больше всего дети не любят овощи: чтобы привить ребенку любовь к полезной еде, доктор Комаровский советует вместе с ним выбирать и готовить продукты

Ребенок научится есть полезную еду, если давать ему небольшие порции / Фото: Коллаж: Сегодня

Главная ошибка родителей, которые стараются, чтобы ребенок ел полезную еду – это желание накормить малыша гораздо большим объемом этой пищи, чем он мог бы съесть. Как научить детей есть то, что вы считаете полезным, почему дети плохо едят, отказываются есть овощи и другую полезную пищу – популярный детский педиатр Евгений Комаровский рассказал на своем ютуб-канале.

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Какие основные ошибки родителей в питании детей

Сначала задумайтесь, кто вообще создает выбор между полезным не полезным. Ребенок, особенно маленький, не может сам пойти в магазин и купить вместо брокколи или моркови печенья, конфет или шоколадок. Если родители сами приносят в дом вредные продукты и едят все это на глазах у детей, то не стоит удивляться, что ребенок хочет того же.

Также часто родители, которые вводят прикорм или решают дать более взрослому ребенку какой-то новый овощ (а дети чаще всего отказываются именно от них), дают слишком большие порции. Поэтому для начала можно взять небольшой кусочек той же брокколи, положить в любимый малышом суп или другое блюдо.

А если ребенок наотрез отказывается есть овощи?

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То, что ребенок сказал "я это есть не буду", не значит, что он не станет никогда есть этот продукт. Включите изобретательность, и, самое главное – давайте ребенку право выбора. Нарежьте морковь или свеклу квадратиками, кружочками или дольками и спросите ребенка, что ему больше нравится и что, по его мнению, из этого будет вкуснее.

Давайте ребенку возможность самому выбирать овощи, а еще лучше – готовить еду вместе с вами / Фото: freepik.com

То же – относительно покупки продуктов: вместе ходите в магазин, выбирайте овощи, и вообще готовьте вместе с ребенком. Это поможет больше общаться и проводить времени с детьми, привить им любовь к полезной пище – процесс покупки продуктов сопровождайте рассказами о пользе того или иного овоща или фрукта.

Заодно учите ребенка чистить овощи, нарезать, включать безопасно плиту, готовить. Так он еще научится безопасному поведению на кухне. Сервируйте стол вместе с ребенком, он так будет вовлечен в процесс. и захочет съесть приготовленную ему еду.

Важный момент!Если ребенок не ест полезное – то скорее всего у родителей не хватает времени и изобретательности его этим накормить.

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