Димопулос резко высказалась о своем бывшем муже Джеджуле : Он не ушел в развитие и что-то делает не так

Санта Димопулос объяснила, почему ее сын проводит время с мачехой, которая болеет COVID-19, а не с мамой на отдыхе

Санта Димопулос и Андрей Джеджула / Фото: tv.ua

Недавно стало известно, что Юлия Леус – жена Андрея Джеджулы, заразилась коронавирусом. Женщина подхватила вирус от своего свекра, сама того не зная, а теперь она приглядывает за сыном своего супруга и его экс-жены Санты Димопулос. Тем временем последняя отдыхает за границей.

В Instastories Санта Димопулос ответила на вопрос подписчика, почему ее сын не с ней, а в Украине, с больной мачехой.

"Сын должен был сидеть с папой, а не с Юлей. Он захотел побыть с отцом часть лета. Потом выяснилось, что дедушка заболел. Отец его перевез на квартиру, потом заболела Юля", – написала в соцсети Димопулос.

Скриншот: instagram.com/stories/santadimopulos

Она добавила, что в ее доме много людей, в том числе и детей, которых не может подвергать опасности. Потому ее сын остался с Леус.

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"У нас целый дом детей – Софа, дети Игоря, мои племянники, куча работников. Конечно, я не могу рисковать здоровьем всех этих людей. София тоже не болела коронавирусом, поэтому Дени остался у отца", – подытожила Санта Димопулос.

Скриншот: instagram.com/stories/santadimopulos

Модель также считает, что Андрей Джеджула подает плохой пример их общему сыну:

"Я думаю, он не ушел в развитие и что-то в своей жизни явно делает не так. Со своей стороны я конечно переживаю, какой пример он подает нашему сыну".

Отметим, что Юлия Леус четыре месяца назад родила дочь. Девочку назвали Аделиной.

Как звезды переживают разводы, смотрите в сюжете:

Еще во время беременности жена Андрея Джеджулы Юлия Леус обвинила телеведущего, что из-за него она может потерять ребенка, и заявила о разводе. Сам Джеджула списывал слова Юлии на гормоны.