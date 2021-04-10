День братьев и сестер: яркие картинки и лучшие поздравления

Сегодня, 10 апреля, настал очередной семейный праздник, который обоюдно отмечают родные люди – сестры и братья. Если вы не единственный ребенок в семье, а счастливый обладатель брата, сестры или сразу нескольких родственников – сегодня ваш день!

Как бы далеко вы ни находились друг от друга, обязательно поздравьте самых близких и родных людей с семейным праздником. А еще поднимите им настроение приятным сюрпризом. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня подготовили для вас прикольные картинки, милые поздравления и стихи с Днем братьев и сестер.

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Эффектные поздравления в День братьев и сестер

***

Если есть сестра иль брат,

Несказанно ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит в счастье, в горе.



Есть, кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестренок!

С Днем братьев и сестер / Фото: Pinterest

Красивые стихи брату от сестры

***

Ты рядом, ты всегда со мной

Ты самый чуткий и любимый,

Ты часть меня, ведь ты родной,

И в жизни так необходимый…

Мой добрый друг, мой милый брат,

Я говорю тебе спасибо

За то, что ты всегда мне рад,

За то, что ты всегда счастливый!

С Днем братьев и сестер / Фото: Pinterest

Лучшие пожелание сестре от брата

***

Сестренка моя дорогая,

Ты в радости вечно живи,

Здоровья чтоб было навалом,

Взаимной и теплой любви.



Чтоб мимо минули невзгоды,

Чтоб счастье с тобой рядом шло,

А в доме твоем постоянно

Чтоб было тепло и светло!



Мне радостно быть твоим братом.

Тебе я хочу пожелать,

Идти лишь вперед и, конечно,

Не плакать и не унывать!

С Днем братьев и сестер / Фото: Pinterest

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Искреннее поздравление брату и сестре

***

Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.



И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

С Днем братьев и сестер / Фото: Pinterest

Философское поздравление с Днем братьев и сестер

***

Когда есть брат или сестра,

То жизнь становится теплее,

Как будто пламя от костра,

Родных объятья обогреют.



И их никем не заменить,

Ни другом, ни подругой верной,

Никто не сможет так любить,

Сильней себя любить, наверно.



Но в суете летящих дней,

В их неуемной круговерти

Бросаем тех, кто всех родней,

А они очень ждут, поверьте!



Но в эру интернетных волн,

Век безграничных технологий,

Один лишь телефона звон

Построит к близким вам дороги!

С Днем братьев и сестер / Фото: Pinterest

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Прикольные поздравления сестре от сестры

***

Желаю быть всегда при стиле,

Беспечно жить, на позитиве,

В любви купаться, счастье кушать,

И слов прелестных вдоволь слушать.



Смеяться чаще, быть прекрасной,

Как я – такой же первоклассной!

Всего желанного сполна,

И с нашим днем тебя, сестра!

С Днем братьев и сестер / Фото: Pinterest

Красивые поздравления брату от брата

***

Скажу тебе, как брату брат,

Тебя поздравить очень рад!

В наш общий праздник говорю:

Тебя я искренно люблю.

Желаю я все успевать:

Любить, работать, отдыхать,

Шутить, смеяться и дружить,

Жизнь не бояться изменить.

Ведь в ней все нужно испытать,

Чтоб позже это вспоминать.

Ранее мы публиковали лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и смс.