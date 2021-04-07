Инстаграмные локации Одессы для фото — вы их точно видели у блогеров

Об эстетичности, которую любят в Instagram

Пока Украина сидит на карантине – мы ищем самие инстаграмные места страны! Чтобы вы могли спланировать свой отдых и посетить их на майские праздники или летом. В прошлый раз мы показали ТОП-локации неизведанного Запорожья, колоритных Черновцов и Мариуполь с подтекстом Гренландии. А сегодня у нас – Одесса, местная звезда, которую все хотят увидеть, особенно летом, и сделать фотосессию.

Но не фотосессией единой! Спланируйте поездку в Одессу с подкастом "Местные в курсе" и почувствуете колорит места на максимум. Потому Анастасия Бобкова пригласила коренного одессита – Евгения Зинченко, который рассказал, какие пляжи города достойны внимания, где искать лучшую местную кухню и найти настоящий одесский рынок (и это не Привоз).



Включайте подкаст и за 46 минут прослушайте ТОП-советы для планирования поездки.

Пока будете наслаждаться рассказами об Одессе в подкасте – выберите локацию для фотосессии. Мы собрали лучшие места, которые часто встречаются в профилях блогеров, и они достойны вашей ленты в Instagram.

Эта местная локация привлекает одесситов и гостей города своей архитектурой. "Пассаж" часто сравнивают с торговой галереей Виктора Эммануила, которая в Милане любимая для фешен-блогеров.

Еще его называют визитной карточкой города, архитектура его сочетает барокко, модерн и классику. И объединяет тысячи поклонников искусства, которые любят такую эстетику, чем и обьсняется популярность локации в Сети, о чем говорит количество фото.

"Пассаж" Фото: Instagram: masha.kravchenko

Но для некоторых, главной особенностью места является стеклянный атриум, который напоминает музей. И когда будете делать фото инста-формата не удивляйтесь, если встретите молодоженов.

"Пассаж" Фото: Instagram: i_4e_kuda_odessa

"Пассаж" Фото: Instagram: odessa.talks

Найдете локацию на улице Преображенской, 34.

Воронцовский дворец

Колонны! Куда без них! И в Одессе мы нашли по-настоящему эстетические! В Воронцовском дворце XIX века. Найдете локацию рядом с Приморским бульваром и Тещиным мостом.

Идея для фото Фото: Instagram: missis_chemis

Колонны всегда были изюминкой для фото в любом городе. Благодаря габаритам локации в Одессе, когда видишь конечный результат на фото, задерживаешь дыхание. И, конечно, эффектнее фотосессия будет на закате.

Идея для фото Фото: Instagram: viktoriya_eromenko

Колонни Воронцовского дворца Фото: Instagram:pshevalkovska_ya

Напомним, ранее мы писали о том, что красивые колонны для ваших фото также есть в Мариуполе и колоритном Запорожье.

Пляж "Дельфин" – локация Noir Beach

Noir Beach – не только любимое место для фотосессии туристов, но и локация шумных вечеринок, особенно в теплый период. Но и в холодные сезоны место популярное, потому что контент в Instagram ждать не будет. Тем более, если локация на популярном пляже "Дельфин".

Локация пляжа Noir Beach Фото: Instagram: ariana.zorina

Тут реально найти место для фото, похожее по настроению на шумные пляжи в Америке, например, во Флориде. В воздухе здесь чувствуется свобода и локация способствует отдыху. Не так ли?

Идеи для фотографий здесь у всех разные: кто-то пытается поймать лучший кадр предметки и попасть в популярные профили об эстетике для одной отметки на фото. Другие акцентируют внимание на себе и колоритных закатах в одном фото.

Идея для фото Фото: Instagram: yana.larcher

Идея для фото Фото: Instagram: kisterova_li

Необычная локация с 2017 года стала самым популярным местом для фото. По замыслу автора, каждое утро через эту дверь в Одессу заходит солнце. Советуем приходить сюда на рассвете, или на закате, чтобы фото были впечатляющими и вы поймали цветное небо в кадре. А еще здесь особая атмосфера, которая ощущается с учетом концепта двери.

"Двери солнца" Фото: Facebook: Одесский дворик

К слову, эта инсталяция является копией классических парадных одесских дверей, которые знакомы всем с XIX века. И место чувствуется благодаря классной энергетике, которая наверняка поспособствует удачной фотосессии.

"Двери солнца" Фото: odessa.web2ua.com

Найдете локациюна пляже Ланжерон, возле гостиницы Club Hotel.

Фотобонус

Не могли обойти Санжейку, которая в 35 километрах от Одессы. Но расстояние от центра не пугает любителей фотографироваться. И все едут сюда, зная, что людей здесь меньше, чем на одесских пляжах. Хороший кадр получается не только благодаря отсутствию отдыхающих, но и природе.

Санжейка Фото: Instagram: lana_musienko

Идея для фото Фото: Instagram: annyrepina

Фотосессия в Санжейке Фото: Instagram: ᴠᴀʟᴇʀɪʏᴀ ᴋᴏᴍᴀʀᴏᴠᴀ

Одни делают фото на пляже снизу, другие, как одесская блогера Валерия Комарова на фоне огромных скал с фоном на море. Эффекту "вау" после фотосессии быть. Разве это не ключевая эмоция после увиденного?

Надеемся, вы сохранили себе варианты для фотографирования и уже послушали выпуск "Местные в курсе" из Одессы. Если нет, сделайте это прямо сейчас на одной из наших платформ: Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

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