Что ждет модников в 2022-м году: ТОП-5 актуальных трендов по словам стилиста

Главные тренды 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня
Позитивные изменения для Украины могут начаться совсем скоро. В этом уверены эксперты, среди которых и мольфары, и нумерологи, и астрологи. 2022-й год обещает запомниться яркостью и для модников.
В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом стилист и fashion-аналитик рассказала, какие модные решения в наступившем году помогут привлечь внимание и на каких цветах следует сосредоточиться, пополняя гардероб.
Это очень интересный цвет, который будет подходить в любое время года! К примеру, для весенних будней идеальным вариантом может стать широкий блейзер в трендовом цвете. Он отлично подойдет под брюки, джинсы или юбку, – комментирует стилист.
Легкий вкус вечеринок, которые так любили в 70-х и 90-х годах – это очень актуальная тенденция нового года. К примеру, если вы выбираете жакет – обратите внимание на те, которые украшены большим количеством бисера или страз. Брюки следует выбирать с яркими лампасами, украшенными бусинами, – советует стилист.
Яркая или базовая стеганная одежда – выбирать вам. Но для весенне-осеннего сезона этот тренд придется по вкусу каждому. Единственное, что стоит запомнить – такие вещи, дополненные любыми объемами, добавляют лишние килограммы. Поэтому, если вы не хотите прибавлять объем в определенных частях тела – не выбирайте стеганые вещи именно для этой части вашего силуэта, – рассказала Ирэна.
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".
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