Що чекає на модників у 2022-му році: ТОП-5 актуальних трендів за словами стиліста

Головні тренди 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні
Позитивні зміни для України можуть розпочатися зовсім скоро. В цьому впевнені експерти, серед яких і мольфари, і нумерологи та астрологи. 2022 рік обіцяє запам'ятатися яскравістю також для модників.
У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" з ведучими Лілією Ребрик та Григорієм Германом стиліст та fashion-аналітик розповіла, які модні рішення в цьому році допоможуть привернути увагу і на яких кольорах слід зосередитись, поповнюючи гардероб.
Це дуже цікавий колір, який підходитиме будь-якої пори року! Наприклад, для весняних буднів ідеальним варіантом може стати широкий блейзер у трендовому кольорі. Він чудово підійде під штани, джинси чи спідницю, – коментує стиліст.
Легкий смак вечірок, які так любили у 70-х та 90-х роках – це дуже актуальна тенденція нового року. Наприклад, якщо ви вибираєте жакет – зверніть увагу на ті, що прикрашені великою кількістю бісеру або страз. Штани слід вибирати з яскравими лампасами, прикрашеними намистинами, – радить стиліст.
Яскравий або базовий стьобаний одяг – вибирати вам. Але для весняно-осіннього сезону цей тренд припаде до смаку кожному. Єдине, що варто запам'ятати – такі речі, доповнені будь-якими речами, додають зайві кілограми. Тому, якщо ви не хочете додавати об'єму у певних частинах тіла – не вибирайте стьобані речі саме для цієї частини вашого силуету, – розповіла Ірена.
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .
Читайте також: Україна показала, як правильно носити кольори Pantone (фото)