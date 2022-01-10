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Что ждет украинцев в 2022-м году – рассказывают мольфарка, астролог и нумеролог

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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10 января, 17:00
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Украинцев ожидают положительные перемены в 2022-м году. Программа "Ранок з Україною" собрала большой прогноз на следующий год
Как будут жить украинцы в 2022-м году
Как будут жить украинцы в 2022-м году / Фото: freepik.com

Начало года – это всегда повод для того, чтобы узнать, что ждет нас в будущем. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", с ведущими Марией Мельник и Анатолием Анатоличем эксперты рассказали, что ждет украинцев в 2022 году и что стоит сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Тигр – коварное хитрое животное и в его год следует ожидать неожиданных головокружительных событий – именно так говорят цифры. Поэтому позитивные изменения для Украины могут начаться совсем скоро. По словам экспертов, лучшее время для этого – осень 2022 года.

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Боевые действия будут идти на спад. Нападений и вторжений на нашу территорию не будет, – поделилась карпатская мольфарка Елена Стеценко.

Что касается пандемии коронавируса в мире, то здесь, наконец-то, будут изменения в лучшую сторону. По словам мольфарки – пандемия уже идет на убыль, а следующей осенью и зимой Украина будет находиться в "зеленой зоне". Поэтому предстоящие путешествия и поездки можно планировать уже сейчас.

А еще 2022 год станет годом изменений в образовательной системе страны. Будет принято много реформ. Высшие учебные заведения пройдут определенную реорганизацию и будут введены новые законы. Положительных изменений могут ожидать и все поклонники футбола.

Украина выходит на высокий уровень в спортивных соревнованиях и участии в разных играх. Мы будем очень хорошо представлены в футболе и даже в ледовом спорте! – отметила мольфарка.

Что касается личной жизни, то этот год тоже считается благоприятным. Особенно для рождения детей.

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Будет невероятное сочетание Нептуна и Юпитера в Зодиакальном знаке Рыбы, которое происходит только раз в 600 лет! В это время рождаются гении! А вообще есть такая дата, как 12 апреля, когда планеты будут в точном соединении – это идеальное время для свадеб!" – советует астролог и нумеролог Влад Росс.

А все потому что три двойки, которые есть в году, в сумме дают 6, что в нумерологии означает радость и любовь. Цифры года можно разложить и по парам: 20 и 22.

20 – символ благодарности, поэтому в этот год не забывайте много благодарить себя, близких и вселенную за все шансы, которые вы от них получили.

число 22 станет символом фокусировки на важных вещах. Именно в этот год будет возможность сосредоточиться на действительно нужном.

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Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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