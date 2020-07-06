Что приготовить на Ивана Купала – 5 рецептов обязательных блюд

Ивана Купала – особый праздник, особой должна быть и еда в этот день. Главное блюдо – обетная каша, также можно приготовить вареники с вишней, пироги, заливные или обычные, с большим количеством зелени

Вареники с вишней традиционно готовят на Ивана Купала / Фото: Depositphotos

Дни 6 и 7 июля – Купальская ночь и праздник Купалы – связаны с многими обрядами, традициями, приметами и суевериями. В ночь на Купала до сих пор выбирают суженых, ищут мифический цветок папоротника, купаются до утра, обливают водой Иванов и прыгают через костер, чтобы очиститься и навсегда скрепить свою любовь, "закалив" ее огнем. Как и в любой другой праздник, на Ивана Купала готовят особые обрядовые блюда по традиционным рецептам. И чтобы это лето стало особенным, его нужно провести достойно – с помощью лайфхаков из нашего календаря.

Обетная каша

На Ивана Купала готовят сладкую ячневую кашу / Фото: Depositphotos

На праздник люди варили ячменную кашу, которой поминали предков. Она была одним из главных блюд на столе.

Ингредиенты:

2 стакана ячневой крупы

1 л молока

50 г сливочного масла

Сахар – по вкусу

Фрукты – для украшения

Способ приготовления:

Молоко налить в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой. Переложить кашу в горшочки и довести до готовности в духовке. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.

Петровский квас

Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos

В древности пить квас на Ивана Купала следовало, приговаривая специальные слова, которые должны были привлечь удачу.

Ингредиенты на 5 л:

800 г ржаных сухарей

4 л воды

0,5 ст. л. муки

100 г сахара

100 г меда

100 г тертого хрена

25 г дрожжей

Способ приготовления:

Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место. Процедить закваску через марлю в эмалированную посуду и добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас. Добавить сахар и поставить в теплое место для брожения на 5-6 часов. Перед тем как разливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен (можно имбирь). Бутылки с квасом укупорить и поставить в холодильник на двое суток. Подавать с кусочками льда.

Читайте также: Освежающий домашний квас – 5 лучших рецептов напитка

Вареники с вишней

Вареники с вишней / Фото: freepik.com

Вареники с вишней – традиционное блюдо украинской кухни, без него не обходились и купальские дни.

Ингредиенты:

Реклама

3 стакана муки

3/4 стакана воды

2 яйца

Соль

4 стакана вишен

1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника. Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и косточки. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять в течение 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок. Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку. Вареники с вишней подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.

Заливной пирог с яйцом и луком

Заливной пирог с яйцом и луком / Фото: Depositphotos

Пироги с зеленью – традиционная выпечка к празднику Купалы.

Ингредиенты:

Для начинки:

4 яйца

Большой пучок зеленого лука

Соль – по вкусу

Для теста:

1/2 ч. л. соли

7 ст. л. муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

225 г сметаны

3 яйца

Способ приготовления:

Яйца для начинки отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками, перемешать с измельченным зеленым луком и солью. Взбить венчиком яйца, сметану и соль. Добавить просеянную с разрыхлителем муку. Вылить половину теста в смазанную маслом форму диаметром 23 см. Сверху разложить начинку. Залить оставшимся тестом, разровнять. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 45 минут. Перед подачей пирог остудить.

Травяной чай

Травяной чай / Фото: Pixabay

Люди верили, что травы в Купальскую ночь обладали особой силой, поэтому и чай считался особенным и волшебным.

Ингредиенты:

3 г листьев земляники

3 г листьев ежевики

3 г листьев черной смородины

10 г чабреца

10 г зверобоя

Способ приготовления:

Столовую ложку смеси заварить 200 мл кипятка и настоять 10 минут.

И еще один пирог стоит приготовить на Ивана Купала – это киш с тунцом и шпинатом.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных заливных пирогов.