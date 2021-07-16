Какие продукты можно брать в дорогу, чтобы не отравиться

Вся еда, которую вы берете в дорогу, должна быть с длительным сроком хранения и не требовать термообработки. Если мясо, то легкое запеченное, овощи – помидоры, огурцы, зелень. Фрукты – яблоки, бананы. И забудьте о рыбных консервах

Что нужно взять в дорогу, чтобы не отравиться / Фото: depositphotos.com

Долгожданный отпуск и трепетный сбор чемодана. Но помимо него, в дороге нужно что-то есть. Часто – это бутерброды, снеки, пара фруктов. А если жара? Это тоже нужно учесть и понимать, что нужно есть, когда на улице +30. Ну и, конечно, ни в коем случае не покупать перекус в сомнительных местах, иначе – отпуск будет попросту испорчен. Итак, что нужно взять в дорогу, чтобы не отравиться – диетолог Наталья Кива все понятно объяснила. И чтобы провести свой отпуск достойно, ознакомьтесь с лайфхаками из нашего календаря.

Фото: Наталья Кива, диетолог

При сборе продуктов в дорогу очень важно учесть такие критерии: они должны быть с длительным сроком хранения, мы должны знать, что можем их есть без термообработки, продукты должны быть богаты витаминами.

Продукты, которые можно брать в дорогу

Яйца

Отварить яйца нужно вкрутую, они обеспечат нас множеством ценных питательных веществ. Элементы, входящие в состав яйца, улучшают работу мозга.

Овощи, зелень

Эти продукты обязательно нужно включить в дорожное меню. Так вы обеспечите себе нормальное функционирование кишечника на протяжении всего путешествия и после него. Овощи и зелень – великолепные источники микроэлементов и витаминов. Самыми популярными овощами в дороге являются картофель в мундире (сваренный или запеченный), огурцы, морковь, болгарский перец, помидоры. И сезонная зелень – петрушка, зеленый лук, листья салата, базилик, укроп, шпинат.

Фрукты

Они не нуждаются в термообработке. После них есть чувство сытости, но нет чувства тяжести в желудке. Во фруктах много клетчатки, что важно для человека, который находится в пути. Малая подвижность, еда всухомятку могут привести к запорам и другим неприятным моментам. Рекомендовано в дорогу: бананы, яблоки, сливы, абрикосы.

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Сыр

Это отличный молочный продукт. Он может долго не портиться, он питателен и по пищевой ценности сравним с 2 литрами молока.

Орехи, сухофрукты

Орехи следует очистить от скорлупы. А сухофрукты тщательно вымыть в горячей воде и просушить.

Орехи подсушенные или сырые. Их нельзя жарить – это важно.

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Мясо

Мясо может быть постное – куриное, индюшиное филе, либо телятина, говядина в запеченном виде.

Забудьте о рыбных консервах, шпротах. Есть их опасно.

Хлеб, мучные изделия

Если хотите взять с собой печенье, кексы, другую выпечку, то это все должно быть с хорошим составом или домашнее. Хлебцы будут лучшим вариантом! Либо хлеб цельнозерновой бездрожжевой. Не берите в дорогу вафли.

Напитки

Возьмите воду, она необходима. Лучше всего купить негазированную или взять из дому. Вода должна быть чистая, слабощелочная, не очень холодная.

Вода ниже 20 градусов жажду не утоляет и почти не всасывается, пока не нагреется до температуры тела.

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