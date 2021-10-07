Что не поможет при болях в спине: 3 популярных мифа

Меньше двигаться или сделать МРТ без назначения врача не поможет при болях в спине / Фото: freepik.com

Боль в спине, причин которой может быть множество, усиливается из-за неправильных движений. Почему не нужно сразу ставить себе самим диагноз, какие обследования не стоит спешить делать и нужно ли ограничивать движения, если тянет спину и поясницу – объяснил врач физической и реабилитационной медицины Игорь Сомов.

Игорь Сомов / Фото: пресс-служба

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Что не нужно делать при болях в спине и пояснице

- У меня болит спина, поэтому я стараюсь меньше двигаться, надо сделать МРТ, кажется у меня грыжа. Ежедневно как минимум один прием у меня начинается с этой фразы пациента, – говорит Игорь Сомов, – и лишь в одной этой фразе сразу три самых распространенных мифах о боли в спине.

Понимание, что эти убеждения – всего лишь мифы поможет не потратить лишнее время или средства, и избавиться от боли в спине быстро и надолго:

Миф № 1: если болит спина, то нужно меньше двигаться. Однако научные исследования установили, что ограничение движения НЕ помогает при боли в спине, а наоборот, может усугубить ситуацию. Усиливают уже имеющуюся боль неправильные движения, то есть – поможет именно грамотно подобранный комплекс упражнений. Миф № 2: поможет найти причину именно МРТ. Часто люди сами себе назначают это обследование и приходят к врачу уже с результатами. Но большинство этих обследований или ничего не обнаруживают, или "находки" не связаны с тем, что чувствует человек, у которого болит спина. В итоге деньги потрачены, но врач может назначить другое обследование. Миф № 3: боль в спине – это точно грыжа, придется оперировать. Но, во-первых, дегенерация позвоночника (грыжа) – это нормальный возрастной процесс. Во-вторых, даже если она есть, то не обязательно вызывает боль. Так же, как у вас появляется седина или морщины на лице, ваш позвоночник также стареет, но это не обязательная причина боли в пояснице.

Грыжа межпозвоночного диска, не всегда проблема, требующая операции. Также многие проблемы со спиной можно решить, научившись правильно двигаться. Поэтому уважайте свое время, свои средства и свой организм. Не делайте лишнего и неэффективного.

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Какие же движения облегчат боль в спине

Существуют упражнения, после которых ощутимо облегчение уже после второго или даже после первого исполнения. Это не "магия", это доказательная реабилитационная медицина. Но самостоятельно делать гимнастику, насмотревшись роликов в ютубе, опасно.

Оценить степенно проблемы, найти причину боли в спине и подобрать адекватный комплекс упражнений может только профессионал. Иногда человек хочет быстрого эффекта, предпочитая просто блокировать болевые синдромы медикаментами, и в ряде случаев прием обезболивающих действительно обоснован.

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Если болит спина, не терпите, идите к врачу, он подберет специальную гимнастику / Фото: freepik.com

Но стоит понимать, что любое лечение быстро не принесет длительного эффекта. Научиться двигаться при болях в спине и делать это правильно легче, быстрее и дешевле, чем стать "заложником лекарств". Или драматизировать ситуацию, ограничивать свое движение и чувствовать себя скованными.

Также ранее мы писали, почему вообще может болеть спина.