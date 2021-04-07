Что интересного можно приготовить из щавеля – 7 простых вариантов

Да, именно в апреле начинается звездный час щавеля. Мы подробно рассказывали, с чем правильно и сколько можно есть щавель, теперь узнаем, что из него можно приготовить. Спектр блюд разнообразный. Выбирайте, что вам больше по душе и наслаждайтесь вкусной едой со щавелем.
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Окрошка с щавелем
Ингредиенты
- Щавель – 200-300 г
- Яйцо куриное – 5 шт.
- Курятина – 200 г
- Редис – 200 г
- Огурец – 200 г
- Лук зеленый – 1-2 пучка
- Укроп – 1 пучок
- Соль, сметана – по вкусу
- Вода – 2 л.
- Сметана – по вкусу
Способ приготовления
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- Щавель тщательно промыть и нарезать тонкими полосками, слишком длинные стебли убирать.
- Довести щавель до кипения и варить еще 10 минут. Дать ему остыть.
- Нарезать кубиками редис, огурец, мясо и яйцо. Мелко нарезать лук и укроп.
- Выложить в щавелевый отвар овощи, зелень, яйцо и мясо, перемешать, добавить сметану.
- Поставить в холодильник на пару часов.
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Пирог со щавелем
Ингредиенты
- 200 г муки – (кукурузная и рисовая поровну)
- 50 г – сливочного масла из морозилки
- 1/2 ст. – кефира
- 1/3 ч. л. – соды
- 200 г – щавеля
- 2 ч. л. – кукурузного крахмала
- 3 ст. л. – сиропа топинамбура
- специи – по вкусу
Способ приготовления
- Масло натереть на терке, муку смешать с содой.
- Муку с маслом перетереть в крошку, в процессе добавить кефир.
- Для начинки щавель помыть, высушить, нарезать без стеблей, размягчить руками, добавить специи.
- 3/5 части теста выложить на дно и бортики, далее – начинку, полить сиропом топинамбура и сверху оставшиеся 2/5 части теста.
- Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.
Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом
Блины со щавелем и яйцом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 250 г – щавеля
- Кусочек сливочного масла
- 200 г – плавленого сыра
- 3 ст. л. – сметаны
- 2 шт. – вареных яйца
- Зелень
Для блинов
- 2 шт. – сырых яйца
- 200 г – муки
- Немного растительного масла
- 50 г – сахара
- 500 мл – молока
Способ приготовления
- Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром.
- Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте.
- Приготовьте тонкие блины на сковороде.
- Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле.
- Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень.
- Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.
Суп со щавелем
Суп со щавелем / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 л – говяжьего бульона и мясо из него
- 300 г – свежего щавеля
- 2 шт. – моркови среднего размера
- 1 шт. – большая луковица
- 2 ст. л. – растительного масла
- 2 шт. – крупные картофелины
- Соль, перец по вкусу
- Свежая зелень
- Вареные яйца
Способ приготовления
- Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
- Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
- Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
- Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты.
- Влить горячий бульон и довести до кипения.
- Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
- За пять минут до готовности добавить мясо.
- Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.
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Слойки с творогом и щавелем
Слойки со щавелем и творогом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 упаковка – готового слоеного теста
- 300 г – творога
- 100 г – щавеля
- 1 шт. – яйцо
- 1 шт. – яичный желток
- Соль
- Белый и черный кунжут
Способ приготовления
- Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
- Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
- Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
- Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.
Суп-пюре из щавеля
Суп из щавеля / Фото: Depositphotos
Суп из щавеля / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 600-700 – мл мясного или овощного бульона
- 300-400 г – щавеля
- 1-2 шт. – авокадо
- 8 листиков – мяты
- 6 листиков – базилика
- 1 зуб. – чеснока
- 1 ст. л.- ложка оливкового масла
- 80 г – копченой грудинки
- соль, молотый перец
- сметана
Способ приготовления
- Сварить бульон.
- Поджарить грудинку, нарезанную небольшими кубиками.
- В кипящую воду добавить щавель, мяту и базилик. Варить 30 секунд.
- Взбить блендером щавель, мяту, базилик, грудинку, чеснок, авокадо и оливковое масло, добавив при этом половник бульона. Должна получиться однородная масса.
- Перемешать эту смесь с оставшимся бульоном, посолить по вкусу.
- Подавать суп вместе с половинками вареных яиц и сметаной.
Зеленый борщ
Зеленый борщ / Фото: Depositphotos
Зеленый борщ / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 л – воды или бульона
- 1 шт. – луковица
- 2 шт. – морковки
- 5 шт. – картофелин
- корень и зелень петрушки
- по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука
- 1 ст. л. – риса
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления
- Итак, в бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
- Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
- За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
- При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.
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