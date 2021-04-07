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Что интересного можно приготовить из щавеля – 7 простых вариантов

7 апреля, 14:39

Ирина Маслова

Сезон этой травы в разгаре – начинаем действовать

Да, именно в апреле начинается звездный час щавеля. Мы подробно рассказывали, с чем правильно и сколько можно есть щавель, теперь узнаем, что из него можно приготовить. Спектр блюд разнообразный. Выбирайте, что вам больше по душе и наслаждайтесь вкусной едой со щавелем.

И еще – предлагаем принять участие в конкурсе на лучшую дрожжевую выпечку и выиграть отличные призы.

Окрошка с щавелем

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Щавель тщательно промыть и нарезать тонкими полосками, слишком длинные стебли убирать.
  2. Довести щавель до кипения и варить еще 10 минут. Дать ему остыть.
  3. Нарезать кубиками редис, огурец, мясо и яйцо. Мелко нарезать лук и укроп.
  4. Выложить в щавелевый отвар овощи, зелень, яйцо и мясо, перемешать, добавить сметану.
  5. Поставить в холодильник на пару часов.

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Пирог со щавелем

Фото: nstagram.com/evgprokh/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Масло натереть на терке, муку смешать с содой.
  2. Муку с маслом перетереть в крошку, в процессе добавить кефир.
  3. Для начинки щавель помыть, высушить, нарезать без стеблей, размягчить руками, добавить специи.
  4. 3/5 части теста выложить на дно и бортики, далее – начинку, полить сиропом топинамбура и сверху оставшиеся 2/5 части теста.
  5. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом

Блины со щавелем и яйцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для блинов

Способ приготовления

  1. Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром.
  2. Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте.
  3. Приготовьте тонкие блины на сковороде.
  4. Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле.
  5. Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень.
  6. Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.

Суп со щавелем

Суп со щавелем / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
  2. Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
  3. Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
  4. Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты.
  5. Влить горячий бульон и довести до кипения.
  6. Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
  7. За пять минут до готовности добавить мясо.
  8. Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.

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Слойки с творогом и щавелем

Слойки со щавелем и творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
  2. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
  3. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
  4. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

Суп-пюре из щавеля

Суп из щавеля / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сварить бульон.
  2. Поджарить грудинку, нарезанную небольшими кубиками.
  3. В кипящую воду добавить щавель, мяту и базилик. Варить 30 секунд.
  4. Взбить блендером щавель, мяту, базилик, грудинку, чеснок, авокадо и оливковое масло, добавив при этом половник бульона. Должна получиться однородная масса.
  5. Перемешать эту смесь с оставшимся бульоном, посолить по вкусу.
  6. Подавать суп вместе с половинками вареных яиц и сметаной.

Зеленый борщ

Зеленый борщ / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Итак, в бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
  2. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
  3. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
  4. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.

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