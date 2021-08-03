Что должно быть в аптечке малыша в отпуске и дома

Антисептик без спирта, энтеросорбенты, капли в нос и не только должны быть под рукой, особенно если едете отдыхать с малышом. А вот от присыпки лучше отказаться

В аптечке малыша должны быть как медикаменты, так средства по уходу / Фото: Сегодня

Летом в жару, когда вы много времени проводите с ребенком на улице или вообще планируете отпуск, нужно иметь в аптечке не только лекарства, но и средства по уходу за кожей. Что обязательно должно быть в аптечке для малыша – рассказала семейный врач, терапевт, Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Обязательно ли малышам организовывать аптечку?

Как новорожденному, так и малышу уже старше года нужна отдельная от взрослых аптечка. Если вы только ждете появления малыша на свет, то собрать аптечку нужно еще до рождения крохи. В случае, когда в вашей семье уже есть малыш, ему 3, 6 месяцев, год или даже больше – то такому ребенку тоже нужны отдельные от взрослых препараты и средства по уходу.

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Если слово "аптечка" вызывает у вас тревогу, то замените необходимые для ребенка препараты и уходовые средства на "Набор для личной гигиены малыша". Сейчас довольно жаркая погода, детская кожа требует более тщательного ухода. К тому же август и сентябрь – это месяцы, когда многие едут в отпуск, даже с младенцами.

Поэтому самое время проверить, что же в вашей детской аптечке: возможно ее пора пополнить, а некоторые препараты – вообще заменить.

Какие средства по уходу обязательно должны быть в аптечке

У малышей, особенно новорожденных, очень быстро растут ногти. Для совсем крох лучше использовать одежду со специальными закрытыми "лапками", чтобы малыш не поцарапался мягкими, тонкими, но довольно острыми ноготками. Для детей постарше нужно иметь в аптечке специальные детские кусачки или ножницы, используйте их очень аккуратно, чтобы не повредить ногти малыша и нежную кожицу вокруг.

В аптечке малыша должны быть специальные ножницы и аспиратор / Фото: Сегодня

Обязательно возьмите такие кусачки или ножницы, если едете в отпуск. Чтобы новорожденный хорошо мог дышать, ему нужен аспиратор для носа. Поскольку малыши рождаются с физиологическим отеком слизистой оболочки носа и не умеют пока сами высмаркиваться. Этот компактный прибор также поможет избавиться от носовой слизи у ребенка, если малыш простудился.

Специальные детские ушные палочки (они отличаются от взрослых расширенной частью с ограничителем) для совсем аленьких детей лучше не применять.

Потому что ними можно травмировать слуховой проход малыша. Малышу первых месяцев жизни достаточно аккуратно проводить гигиену ушей проточной водой. Когда ребенок подрастет, то можно использовать ушные палочки, но поверхностно и аккуратно.

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Храните их в чистом, сухом месте без доступа детей. Также, как и другие уходовые средства, те же кремы "под подгузник", чтобы ребенок старше года не мог до них достать.

А как летом правильно использовать присыпки и кремы под подгузник?

Крем "под подгузник" нужно использовать по мере необходимости (при возникновении покраснений или раздражения), а не каждый раз после проведения гигиены ребенка или смены "памперса". Лучше отдавать предпочтение средствам с содержанием цинка и максимально качественным составом.

Пользоваться кремом "под подгузник" надо, если на коже малыша раздражение / Фото: freepik.com

А вот от "присыпки" лучше отказаться: она может быть опасной в случае ее попадания в дыхательные пути малыша при его дыхании или во время плача. Поскольку присыпка может повышать риск развития бронхиальной астмы. То же – относительно эмолентов (косметических продуктов для смягчения кожи). Они могут использоваться у детей после ванны или душа, по мере необходимости, если кожа малыша сухая.

Наносят эмоленты на еще увлажненную после водных процедур кожу малыша для поддержания ее липидного (жирового) баланса и предотвращения обезвоживания.

И обязательно запаситесь зубной пастой и детской зубной щеткой – даже самый первый появившийся зуб нужно чистить минимум дважды в день.

Не бойтесь, если малыш съест зубную пасту, он не отравится. Для того, чтобы фтор, который добавляют в пасты, нанес хоть какой-то вред, нужно съесть несколько полных тюбиков пасты! Гораздо опаснее не чистить молочные зубы, в которых стремительно развивается кариес и начало которого легко пропустить. Помимо кариеса, конечно же возникают другие проблемы со здоровьем малышей, и к ним нужно быть готовыми.

Какие препараты нужно положить в детскую аптечку?

Самый необходимый "препарат", в дороге или дома – это градусник. Лучше всего и удобнее для малыша пользоваться бесконтактным. Измерениям такого прибора можно доверять целиком и полностью: пользуйтесь им согласно инструкции. А про ртутный градусник, тем более для малышей, забудьте навсегда. Также в аптечку для малышей следует положить:

Солевой раствор для увлажнения носовых ходов. Лучше выбрать средство с обычной солью, потому что соль морская – аллерген, на нее чаще происходят реакции). Берите раствор, а не сперй – спреи способствуют распространению уже имеющихся патогенных бактерий в носовой полости дальше, в околоносовые пазухи. Жаропонижающие средства: на основе парацетамола можно давать малышам с 2-х месяцев, на основе ибупрофена – с 6-ти. Капли в нос (сосудосуживающие) – это "скорая помощь", если малышу трудно дышать. Особенно уместно использовать во время кормления, сна, при перелетах. Энтеросорбенты: лучше в удобных стиках. Если у малыша возникнет пищевая инфекция или он заразится кишечным вирусом, то можно сразу использовать сорбенты для интоксикации организма. У собентов нет передозировки, их можно добавить в привычные малышу напитки или смешивать с грудным молоком (смесями). Регидратационную смесь (или смесь электролитов) – продается обычно в саше. Давать ребенку нужно при первых признаках обезвоживания. А также при высокой (нарастающей) температуре как у малыша, так и на улице (в сильную жару), при расстройстве пищеварения (диарея). Антисептики без спирта для обработки ран, пластырь с тканевой основой, бинт. Антигистаминные средства (в сиропах) – на случай, если начнется аллергическая реакция. Витамин D – всегда нужен в детской аптечке, принимается в профилактических дозах (по предписанию педиатра).

И обязательно в летнее время дерите под рукой гель против укусов насекомых. Это актуально не только в отпуске, а даже если ваш малыш спит в коляске на улице во время прогулки.

Важно: накрывать же коляску даже самой легкой и натуральной тканью в жару опасно! Даже если вы хотите уберечь таким образом малыша от укусов насекомых или солнечных лучей.

При накрытии коляски даже самой легкой тканью в жару температура в ней быстро поднимается на 15 градусов выше, чем "за бортом" на улице.

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