Що повинно бути в аптечці малюка у відпустці і вдома

Антисептик без спирту, ентеросорбенти, краплі в ніс і не тільки повинні бути під рукою, особливо якщо їдете відпочивати з малюком. А от від присипки краще відмовитися

В аптечці малюка повинні бути як медикаменти, так засоби по догляду / Фото: Сьогодні

Влітку в спеку, коли ви багато часу проводите з дитиною на вулиці або взагалі плануєте відпустку, потрібно мати в аптечці не тільки ліки, а й засоби з догляду за шкірою. Що обов'язково повинно бути в аптечці для малюка, розповіла сімейний лікар, терапевт Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

Чи обов'язково малюкам організовувати аптечку?

Як новонародженому, так і малюкові, якому понад рік, потрібна окрема від дорослих аптечка. Якщо ви тільки чекаєте на появу малюка на світ, то зібрати аптечку потрібно ще до народження малюка. У разі, коли у вашій родині вже є малюк, йому три, шість місяців, рік або навіть більше – то такій дитині теж потрібні окремі від дорослих препарати та засоби для догляду.

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Якщо слово "аптечка" викликає у вас тривогу, то замініть необхідні для дитини препарати і засоби догляду на "Набір для особистої гігієни малюка". Нині досить спекотна погода, дитяча шкіра потребує більш ретельного догляду. До того ж серпень і вересень – це місяці, коли багато хто їде у відпустку, навіть з немовлятами.

Тому саме час перевірити, що ж у вашій дитячій аптечці: можливо, її пора поповнити, а деякі препарати – взагалі замінити.

Які засоби по догляду обов'язково повинні бути в аптечці

У малюків, особливо новонароджених, дуже швидко ростуть нігті. Для зовсім крихіток краще використовувати одяг зі спеціальними закритими "лапками", щоб малюк не подряпався м'якими, тонкими, але досить гострими нігтиками. Для дітей старшого віку потрібно мати в аптечці спеціальні дитячі кусачки або ножиці, використовуйте їх дуже акуратно, щоб не пошкодити нігті малюка і ніжну шкіру довкола нігтів.

В аптечці малюка повинні бути спеціальні ножиці і аспіратор / Фото: Сьогодні

Обов'язково візьміть такі кусачки або ножиці, якщо їдете у відпустку. Щоб новонароджений добре міг дихати, йому потрібен аспіратор для носа, оскільки малята народжуються з фізіологічним набряком слизової оболонки носа і не вміють поки самі видувати слиз. Цей компактний прилад також допоможе позбутися від носового слизу у дитини, якщо малюк застудився.

Спеціальні дитячі вушні палички (вони відрізняються від дорослих розширеною частиною з обмежувачем) для зовсім маленьких дітей краще не застосовувати.

Тому що ними можна травмувати слуховий прохід малюка. Малюкові перших місяців життя досить акуратно проводити гігієну вух проточною водою. Коли дитина підросте, то можна використовувати вушні палички, але поверхнево і акуратно.

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Тримайте їх у чистому, сухому місці без доступу для дітей. Також, як і інші засоби догляду, той же крем "під підгузник", щоб дитина старше року не могла до них дістати.

А як влітку правильно використовувати присипки і крем під підгузник?

Крем "під підгузник" потрібно використовувати за необхідності (при виникненні почервоніння або подразнення), а не щоразу після проведення гігієни дитини або зміни "памперса". Краще віддавати перевагу засобам зі вмістом цинку і максимально якісним складом.

Користуватися кремом "під підгузник" треба, якщо на шкірі малюка подразнення / Фото: freepik.com

А від "присипки" краще відмовитися: вона може бути небезпечною у разі потрапляння в дихальні шляхи малюка під час дихання або плачу, оскільки присипка може підвищувати ризик розвитку бронхіальної астми. Те саме – щодо емолентів (косметичних продуктів для пом'якшення шкіри). Вони можуть використовуватися у дітей після ванни або душу за необхідності, якщо шкіра малюка суха.

Наносять емоленти на ще зволожену після водних процедур шкіру малюка для підтримки її ліпідного (жирового) балансу і запобігання зневоднення.

І обов'язково запасіться зубною пастою і дитячою зубною щіткою – навіть найперший зуб потрібно чистити мінімум двічі на день.

Не бійтеся, якщо малюк з'їсть зубну пасту, він не отруїться. Для того, щоб фтор, який додають у пасти, завдав хоч якоїсь шкоди, потрібно з'їсти кілька повних тюбиків пасти! Набагато небезпечніше не чистити молочні зуби, в яких стрімко розвивається карієс, початок якого легко пропустити. Крім карієсу, звісно ж, виникають інші проблеми зі здоров'ям малюків, і до них потрібно бути готовими.

Які препарати потрібно покласти в дитячу аптечку?

Найнеобхідніший "препарат", в дорозі або вдома – це градусник. Найкраще і зручніше для малюка користуватися безконтактним. Вимірам такого приладу можна довіряти цілком і повністю: користуйтеся ним відповідно до інструкції. А про ртутний градусник, тим більше для малюків, забудьте назавжди. Також в аптечку для малюків слід покласти:

Сольовий розчин для зволоження носових ходів. Краще вибрати засіб зі звичайною сіллю, тому що сіль морська – алерген, на неї частіше відбуваються реакції. Беріть розчин, а не спрей – спреї сприяють поширенню вже наявних патогенних бактерій у носовій порожнині далі, в навколоносових пазух; Жарознижувальні засоби: на основі парацетамолу можна давати малюкам із двох місяців, на основі ібупрофену – з шести; Краплі в ніс (судинозвужувальні) – це "швидка допомога", якщо малюкові важко дихати. Особливо доречно використовувати під час годування, сну, при перельотах; Ентеросорбенти: краще в зручних стіках. Якщо у малюка виникне харчова інфекція або він заразиться кишковим вірусом, то можна відразу використовувати сорбенти для зниження інтоксикації організму. У сорбентів не буває передозування, їх можна додати в звичні малюкові напої або змішувати з грудним молоком (сумішами); Регідратаційну суміш (або суміш електролітів) – продається зазвичай у саше. Давати дитині потрібно при перших ознаках зневоднення. А також при високій (наростаючій) температурі як у малюка, так і на вулиці (в сильну спеку), при розладі травлення (діарея); Антисептики без спирту для обробки ран, пластир на тканинній основі, бинт; Антигістамінні засоби (в сиропах) – на випадок, якщо почнеться алергічна реакція; Вітамін D – завжди потрібен в дитячій аптечці, приймається в профілактичних дозах (за приписом педіатра).

І обов'язково в літній час тримайте під рукою гель проти укусів комах. Це актуально не тільки у відпустці, а навіть якщо ваш малюк спить у колясці на вулиці під час прогулянки.

Важливо: накривати коляску навіть найлегшою і натуральною тканиною в спеку небезпечно! Навіть якщо ви хочете вберегти таким чином малюка від укусів комах або сонячних променів.

При накриття коляски навіть найлегшою тканиною в спеку температура в ній швидко піднімається на 15 градусів вище, ніж "за бортом" на вулиці.

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