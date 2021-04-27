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Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреля, 13:24

Ольга Козачок

Если в Чистый четверг-2021 трижды пересчитать все деньги, в доме будет достаток и благополучие

Чистый четверг считается одним из самых важных дней Страстной недели. Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая. Соответственно, Чистый четверг-2021 будет 29 апреля.

Life Сегодня выяснили, какие существуют интересные народные приметы на Чистый четверг, которые говорят о благополучии, здоровье, деньгах и погоде.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Чистый четверг: приметы дня

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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