Чистый четверг: главные приметы праздника

Чистый четверг считается одним из самых важных дней Страстной недели. Традиционно он отмечается за три дня до Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая. Соответственно, Чистый четверг-2021 будет 29 апреля.
Life Сегодня выяснили, какие существуют интересные народные приметы на Чистый четверг, которые говорят о благополучии, здоровье, деньгах и погоде.
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
Чистый четверг: приметы дня
- Если трижды пересчитать все деньги в доме, в семье будет царить достаток и благополучие.
- Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг – к теплому остатку весны.
- Дождь идет на Чистый четверг – такой день предрекает холода и сырость до лета.
- Если хотите весь год быть здоровыми – искупайтесь до восхода солнца.
- Всем в семье нужно взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль хранят и лечат ею родных и близких.
- Если убраться в Чистый четверг, что можно отыскать то, что давно искали.
- Если же оставить дом неубранным – ничего хорошего от будущего года не ждите.
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- В этот день нельзя давать что-либо взаймы, ведь вместе с этим отдается счастье и достаток.
- Если в Чистый четверг первой встретили старушку – это к неудаче, а если мужчину или собаку – к счастью и благополучию.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.