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Чистый четверг: что нужно делать в этот день

28 апреля, 15:48

Ольга Козачок

Купаться, убирать и печь паски – что еще важно сделать в Чистый четверг-2021

Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля – один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. Этот день имеет и другие названия: Великий четверг, Страстной четверг, Великий четверток.

Life Сегодня рассказывают о том, что нужно делать и как правильно провести этот день, чтобы соблюсти главные традиции и ритуалы Чистого четверга.

А вот о том, что категорически нельзя делать в Чистый четверг, читайте в другом материале.

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Великий четверг-2021: что это за день

В четвертый день Страстной седмицы вспоминается четыре значимых для церковного мира события. В этот день прошла Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и провел ритуал омовения ног своим ученикам. Также в Чистый четверг Христос молился в Гефсиманском саду. А еще в этот день Иуда предал своего Учителя за 30 серебряников.

Традиции Чистого четверга: что нужно делать в этот день

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

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