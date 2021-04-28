Чистый четверг: что нужно делать в этот день

Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля – один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. Этот день имеет и другие названия: Великий четверг, Страстной четверг, Великий четверток.
Life Сегодня рассказывают о том, что нужно делать и как правильно провести этот день, чтобы соблюсти главные традиции и ритуалы Чистого четверга.
А вот о том, что категорически нельзя делать в Чистый четверг, читайте в другом материале.
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Великий четверг-2021: что это за день
В четвертый день Страстной седмицы вспоминается четыре значимых для церковного мира события. В этот день прошла Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и провел ритуал омовения ног своим ученикам. Также в Чистый четверг Христос молился в Гефсиманском саду. А еще в этот день Иуда предал своего Учителя за 30 серебряников.
Традиции Чистого четверга: что нужно делать в этот день
- В народе считается, что в этот день вся вода, и в открытых водоемах, и даже водопроводная, приобретает особую силу. Поэтому в Чистый четверг обязательно нужно провести водные процедуры для очищения и оздоровления.
- Можно сходить в баню или принять ванну. Лучше всего сделать это в утренние часы, до восхода солнца. Считается, что именно утренняя вода обладает наибольшей целительной силой и энергетикой.
- В Чистый четверг обязательно наведите порядок в доме. Даже если у вас и так все чисто, важно совершить ритуал очищения, чтобы привлечь позитивную энергию в свое жилище.
- Избавьтесь от хлама. Подумайте, какие вещи вы давно не использовали, чтобы выбросить или отдать их, освобождая пространство для обновления.
- В Чистый четверг принято печь паски, красить яйца и готовить другие праздничные блюда. Однако имейте в виду, что делать это нужно после уборки. Ни в коем случае нельзя печь ритуальные паски, если в доме грязно.
- Если карантинная обстановка в вашем городе позволяет, и вы планируете посетить храм, принесите домой с церковной литургии свечу – она способна очистить энергетику жилища.
- Еще один интересный ритуал Чистого четверга – это изготовление четверговой соли, которую наделяли особой защитной и целебной силой. После купания члены семьи бросали по жменьке соли в горшок с добавлением хлеба и трав и запекали, а затем освящали в церкви. Считалось, что сделать четверговую соль можно лишь раз в году – именно в Чистый четверг.
- Если хотите, чтобы в доме не переводились деньги, в Чистый четверг трижды пересчитайте всю имеющуюся наличку – утром, днем и вечером. А вот одалживать деньги в этот день не стоит.
- Обязательно проследите, чтобы с четверга на Страстную пятницу в доме не осталось замоченное, но не постиранное белье, а также немытая посуда.
Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.
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